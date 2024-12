Le PM demande des révisions pour éviter le vide juridique lors de la restructuration de l'appareil

Les participants ont donné des avis sur le traitement des problèmes liés aux réglementations juridiques concernant la décentralisation et l'autorisation du pouvoir, en particulier les documents juridiques affectés par la restructuration de l'appareil.

Les membres du comité de pilotage ont estimé que les documents juridiques devraient être modifiés et complétés pour garantir une base juridique suffisante pour la restructuration de l'appareil, éviter un vide juridique et assurer le fonctionnement normal et ininterrompu des agences, organisations, unités, entreprises et personnes pendant la restructuration.

Ils ont appelé à la révision des règles sur la décentralisation et l'autorisation du pouvoir afin que le système juridique soit clair et crée un espace pour la créativité et le développement. Ils ont également souligné la nécessité d'encourager l'esprit d'"oser penser, oser faire, oser prendre ses responsabilités" afin de réformer et de restructurer l'appareil administratif de l'État de manière rationnelle, puissante, efficace et efficiente.

Le chef du gouvernement, qui est également à la tête du comité de pilotage, a salué les initiatives visant à appliquer la technologie numérique, notamment l’application de l'intelligence artificielle et des bases de données dans la réception et le traitement des commentaires et des recommandations des particuliers et des entreprises lors de la rédaction des documents juridiques, du traitement des problèmes qui se posent. Il a aussi exigé que des documents juridiques soient rapidement publiés pour servir la restructuration de l'appareil et garantir que les opérations ne soient pas perturbées pendant ce processus.

En outre, l'État doit se concentrer sur la gestion, l'élaboration de stratégies et de plans, la facilitation du développement et la conception d'outils d'examen et de suivi, la stipulation des choses interdites dans les lois et la création d'espaces pour la créativité.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de stimuler la décentralisation du pouvoir en tandem avec l'allocation des ressources et l'amélioration des capacités de mise en œuvre et que toutes les ressources doivent être débloquées pour obtenir une croissance à deux chiffres dans les années à venir. Il a demandé aux ministères et aux agences de réviser rapidement les lois spécialisées pour accélérer la décentralisation du pouvoir afin de supprimer les obstacles procéduraux aux projets d'investissement.

Enfin, Pham Minh Chinh leur a été demandé d’examiner de manière proactive et d’envisager des modifications et des compléments aux documents juridiques concernant la restructuration de l’appareil afin d’éviter un vide juridique lors de la mise en œuvre de nouvelles tâches.

