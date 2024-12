Nghê An : le secrétaire général Tô Lâm rend hommage à des défunts dirigeants

Le 29 décembre, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, est allé offrir de l'encens et des fleurs en hommage au Président Hô Chi Minh au temple Chung Son dédié à ses ancêtres et au site des reliques nationales spéciales de Kim Liên dans le district de Nam Dàn, province de Nghê An (Centre), terre natale de l'Oncle Hô.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

L'événement a eu lieu à l’approche du Nouvel An 2025 et du 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février).

Sur le site des reliques nationales spéciales, le chef du Parti et son entourage ont exprimé leur profonde gratitude au Président Hô Chi Minh, grand leader du Parti et du peuple vietnamiens ainsi que figure légendaire de la lutte pour l'indépendance de la nation. Ils ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour développer le pays et le propulser vers une nouvelle ère de prospérité, à perpétuer l'héritage idéologique, moral et de style de vie du défunt dirigeant.

Dans la matinée du même jour, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, est allé offrir des fleurs et de l'encens au site commémoratif du secrétaire général du Parti, Lê Hông Phong, dans la commune de Hung Thông, district de Hung Nguyên, province de Nghê An.

Photo : VNA/CVN

On se souvient de Lê Hông Phong comme d'un communiste exceptionnel qui consacra sa vie brève de 40 ans mais marquante de 20 ans au développement du Parti et de la nation.

Son exemple de dévouement et de sacrifice continue d'être une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures, les incitant à s'engager pour le développement et la défense de la Patrie.

