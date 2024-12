Le chef du Parti rend hommage aux personnes tombées pour la Patrie à Hà Tinh

À l’approche du 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février), le secrétaire général du Parti, Tô Lâm est allé dimanche 29 décembre offrir de l'encens au site des reliques historiques nationales spéciales du carrefour de Dông Lôc et rendre hommage aux secrétaires généraux défunts Trân Phu et Hà Huy Tâp et au célèbre médecin défunt Hai Thuong Lan Ông Lê Huu Trac.