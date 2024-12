Le président de l'AN rend hommage aux généraux Lê Duc Anh et Nguyên Chi Thanh

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, est allé rendre hommage dimanche 29 décembre au feu président de la République, général d’armée Lê Duc Anh, et au général d’armée Nguyên Chi Thanh, en l’honneur du 80 e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et du 35 e de la Journée nationale de la défense populaire (22 décembre).

>> Nghê An : le secrétaire général Tô Lâm rend hommage à des défunts dirigeants

Lors de sa visite dans la zone commémorative du général d’armée Lê Duc Anh, dans le cadre de sa tournée de travail dans la province de Thua Thiên Huê, au Centre, Trân Thanh Mân a félicité cette localité, terre natale du feu président Lê Duc Anh, pour son nouveau statut de ville du ressort central à partir du 1er janvier 2025.

Au Musée du général d’armée Nguyên Chi Thanh, le plus haut législateur a offert de l'encens et des fleurs en hommage à ce général talentueux de la révolution nationale, disciple excellent du Président Hô Chi Minh et natif illustre de la province de Thua Thiên Huê.

Il a souligné que Nguyên Chi Thanh, tout au long de sa vie, maintint une ferme détermination et consacra toute son intelligence et son talent à la cause révolutionnaire du Parti, apporta des contributions importantes à la lutte de libération nationale et au processus d’édification et de défense du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée du 29 décembre, le président de l'Assemblée nationale a rendu visite et remis des cadeaux à plusieurs anciens combattants locaux.

VNA/CVN