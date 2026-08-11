Euro d'athlétisme : l'émotion de Daguinos en bronze sur 5.000 m, la désillusion de Gressier

Une première médaille pour l'équipe de France : Etienne Daguinos a décroché lundi 10 août le bronze du 5.000 mètres aux championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham, où la tête d'affiche des Bleus Jimmy Gressier a lui terminé au pied du podium.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À l'issue d'une course folle, remportée par le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (13:15.29), de retour après pas loin d'un an sans compétition, le contraste entre les émotions des deux fondeurs français était saisissant.

Daguinos a fondu en larmes - de joie - allongé sur la piste bleue de l'Alexander-Stadium pendant que Gressier semblait abasourdi, les mains sur les hanches, après sa déconvenue.

"Je commence mal mon championnat mais je suis déjà focalisé sur le 10.000 m, ça va ch...", a promis le Français de 29 ans, lui qui nourrissait de grandes ambitions à Birmingham avec un doublé 5.000/10.000 m annoncé.

C'est un coup dur pour le Boulonnais qui, malgré ses médailles mondiales, reste un outsider à l'échelle continentale dans laquelle il court toujours après une première breloque (4e à Munich-2022 et 5e à Rome-2024 sur 10.000 m).

"La tactique n'était pas bonne. On s'est trompé totalement. Avec le staff, on voulait émousser un petit peu les coureurs de 1.500 m qui montaient sur 5.000 m", a expliqué Gressier.

Longtemps à l'arrière du peloton, le champion du monde français du 10.000 m est retourné aux avant-postes à la mi-course, rejoint à trois tours de l'arrivée par le Norvégien de 25 ans.

"Je savais aussi que Jakob n'était pas à son +prime+ et je voulais le fatiguer. Ca pousse derrière et je me sens dans l'obligation de me mettre devant dans un petit train et d'en garder un peu pour la fin", a raconté le Français.

"Des claques"

En tête à 200 mètres de l'arrivée, Gressier a manqué de jus dans la dernière ligne droite quand Ingrebrigtsen a foncé vers la victoire, talonné par Gremm (13:15.60) et Etienne Daguinos.

"Des claques, j'en ai déjà pris. Je me suis toujours relevé. Je sais qu'il y a de beaux jours qui arrivent. Vivement le 10.000 m", a promis le natif de Boulogne-sur-Mer.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Honnêtement, à un moment donné, j'ai cru qu'on allait être deux sur le podium. Ça aurait été juste magique. Mais Jimmy va aller chercher l'or sur le 10.000. J'en doute pas", a assuré Daguinos, qui décroche au passage sa première médaille continentale sur piste, un "rêve".

"Quand j'étais petit, je faisais du tennis. J'avais dit à ma mamie, +je t'emmènerai à Roland-Garros+. Après, je lui ai dit +ça sera finalement les Jeux olympiques+. Pour le moment, je ne l'ai pas emmenée aux Jeux olympiques, mais ça ne saurait tarder. Et là, je vais lui ramener une médaille de bronze", a savouré le Girondin de 26 ans, licencié à Talence.

Quinzième du 5.000 m lors des derniers championnats d'Europe à Rome, Daguinos avait échoué à réaliser les minima pour participer aux JO-2024 sur la distance.

L'athlète a plutôt fait sur route, avec un record d'Europe du 10 km à Lille en novembre 2024 et une médaille d'argent sur la même discipline lors des championnats d'Europe de course sur route en 2025.

AFP/VNA/CVN