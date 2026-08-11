Euro de natation : Marchand propulse les Bleus vers l'argent au relais 4x200 m

Portés par un Léon Marchand supersonique et un public survolté, les Bleus ont remporté la médaille d'argent du relais 4x200 m nage libre, lundi 10 août au premier jour de compétition des Championnats d'Europe de natation de Paris.

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Pourtant relégué à la ligne d'eau numéro un, le quadruple champion olympique a lancé le relais comme une fusée, profitant de l'ambiance électrique du Centre aquatique olympique de Saint-Denis.

En signant le meilleur temps (1 min 43 sec 76), il a également pulvérisé de près de trois secondes son précédent record personnel sur la distance.

"Je fais un super chrono, mais surtout le relais derrière est monstrueux. On a fait une belle course à la ligne numéro un, on fait une médaille. C'est un relais qu'on a rêvé de faire avec Roman depuis des années", s'est réjoui Léon Marchand qui remporte ainsi sa première médaille européenne.

"J'avais un peu de stress de partir premier, c'était la première fois que je le faisais. En plus je ne savais pas trop où j'en étais en terme de mon état de forme. Cela m'a rassuré", a-t-il poursuivi. "Les heures et les minutes avant la course n'étaient pas forcément faciles. J'ai essayé de faire au mieux en équipe."

"Un truc de dingue"

Après le passage du Toulousain, Pierre Largeron, 20 ans, la nouvelle pépite bleue Sauveur Cristofini, 16 ans, et la valeur sûre Roman Fuchs, 28 ans, ont ensuite assuré l'argent pour les Bleus avec un chrono final de 7 min 02 sec 23, nouveau record de France.

Léon Marchand, dans l'effort, assure le premier relais du 4x200 m libre aux Championnats d'Europe de natation à Saint-Denis, au nord de Paris, le 10 août 2026

Léon Marchand, dans l'effort, assure le premier relais du 4x200 m libre aux Championnats d'Europe de natation à Saint-Denis, au nord de Paris, le 10 août 2026 AFP Sébastien BOZON

"Avec l'ambiance et tout, c'était vraiment un truc de dingue. Je pense que ça nous a énormément tirés", a apprécié Cristofini, qui devient le plus jeune médaillé français aux Championnats d'Europe. "Je me suis vraiment éclaté. Cette médaille représente un travail d'équipe et beaucoup de travail tout au long de l'année."

Le titre est revenu aux Britanniques en 7 min 01 sec 52.

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Avec ce relais, Léon Marchand faisait son entrée en lice dans la compétition continentale. Il avait dû déclarer forfait pour sa course de prédilection, le 400 m quatre nages, étant toujours gêné par une blessure à un adducteur, très handicapante pour nager la brasse.

Le nageur de 24 ans, héros des JO de Paris il y a deux ans, a été acclamé comme un roi au Centre aquatique olympique de Saint-Denis, le public criant son nom dès son arrivée dans le bassin.

Il pourrait disputer un ou deux autres relais au cours de la semaine et s'alignera plus tard en individuel sur 200 m papillon et 400 m nage libre.

Grousset démarre fort

Dans les autres courses, les Français ont globalement plutôt très bien lancé leur compétition, à l'image de Maxime Grousset qui s'est qualifié pour la finale du 50 m papillon avec une performance prometteuse.

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Champion du monde de la distance, Grousset a nagé sa demi-finale en 22 sec 49, à un centième de son propre record de France. Blessé au pied au cours de sa préparation, il avait réalisé exactement le même temps lors des séries matinales.

Mais il aura fort à faire en finale mardi soir face au Russe sous statut neutre Egor Kornev, qui a réalisé un chrono de 22 sec 36, soit la troisième meilleure performance de l'histoire sur la distance.

"Il va falloir que je trouve quelque chose en plus, et j'imagine que pour gagner il va falloir faire un record du monde (22 sec 27), donc ça va être intéressant!", a anticipé Grousset.

Marie Wattel et Béryl Gastaldello défendront également leurs chances en finale du 100 m nage libre, tout comme Pauline Mahieu sur 200 m dos.

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