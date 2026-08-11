Tour de France femmes : record d'audience, selon France Télévisions

La diffusion du Tour de France femmes, remporté dimanche 9 août par la néerlandaise Demi Vollering, a atteint un record en part d'audience, s'est félicité lundi 10 août France Télévisions, qui n'a cependant pas diffusé l'intégralité des étapes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En moyenne, les retransmissions en direct, de 2h30 au minimum chaque jour sur France 2, ont enregistré 32,9% de part d'audience.

Quelque 23,2 millions de Français ont suivi au moins une minute de la course, souligne aussi le groupe public, diffuseur officiel de la course, qui s'est tenue du 1er au 9 août.

À titre de comparaison, le Tour de France hommes a compté 35,1% de part d'audience en moyenne sur France 2 et France 3, et 45,6 millions de Français l'ont regardé au moins une minute. France 2 s'est même hissée en juillet en tête des audiences des chaînes, doublant TF1, grâce à l'événement.

Cependant en ce début d'août, la 5e édition du Tour de France femmes "franchit un cap historique en part d'audience, consolidant l'ancrage durable du cyclisme féminin dans le paysage audiovisuel français", souligne France Télévisions dans un communiqué. Seule une étape sur neuf a été diffusée intégralement, a précisé le groupe, interrogé par l'AFP.

L'étape de vendredi lors de l'ascension du Ventoux a atteint un pic d'audience à 5,1 millions de téléspectateurs, malgré une Pauline Ferrand-Prévot en retrait.

De plus, sur l'ensemble de l'édition, 4,5 millions de vidéos ont été vues sur france.tv et franceinfo, soit un autre record (+18% par rapport à 2025).

Alors que l'épreuve sportive a été un succès salué par les coureuses, les organisateurs, les fans et observateurs, des voix se sont élevées pour déplorer le manque d'exposition du cyclisme féminin.

Interrogée sur le fait que France Télévisions ne diffusait pas l'intégralité des étapes, la ministre des Sports Marina Ferrari a déclaré vendredi à la radio Ici Drôme Ardèche que "c'est une compétition qui est encore jeune". "Il faut que le Tour de France femmes trouve aussi son modèle, son modèle économique", a-t-elle ajouté.

"Je pense que dans les années à venir, très certainement le Tour de France femmes sera diffusé dans son intégralité", a assuré la ministre.

AFP/VNA/CVN