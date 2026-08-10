Masters 1000 de Montréal : le tenant du titre Shelton en quarts

L'Américain Ben Shelton, 10 e joueur mondial, s'est qualifié dimanche 9 août pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal en dominant le Brésilien Joao Fonseca (27 e ) 6-3, 7-6 (7/3).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans les autres matches de la journée, l’Américain Learner Tien (19e) a battu l’Argentin Thiago Agustin Tirante (65e) 6-4, 6-4 et retrouvera en quarts l’Espagnol Daniel Merida (63e), tombeur de Tallon Griekspoor (69e) 6-3, 6-1 en 69 minutes.

Shelton avait remporté l'édition 2025 de ce Masters 1000, disputée à Toronto, et poursuit sa route cette année à Montréal, les deux villes accueillant alternativement le tournoi canadien.

Seul joueur du Top 10 encore en lice, le gaucher de 23 ans confirme son statut de favori dans un tableau largement bouleversé par les éliminations des principales têtes de série.

Shelton a tout de même dû batailler pour prendre le dessus sur Fonseca, qui s’était notamment offert une victoire de prestige au tour précédent contre le Norvégien Casper Ruud (9e).

Fonseca, présenté à 19 ans comme l'un des espoirs du tennis masculin, a peut-être compromis ses propres chances lorsqu'il a mal atterri sur sa cheville après avoir raté un smash alors qu'il menait 3-1, 40-30 dans le deuxième set.

Le jeune joueur a accumulé 32 fautes directes, tandis que son adversaire a su composer avec un vent gênant pour remporter la victoire.

"Ça a été difficile aujourd’hui, les conditions n’étaient pas faciles. Avec ce vent, j’ai eu du mal à trouver mes marques sur beaucoup de balles", a expliqué Shelton.

"Tout s’est joué sur la ténacité. Mon tennis n’était pas propre. Battre un joueur de ce calibre, c’est énorme pour moi", a-t-il ajouté.

Il affrontera en quarts le Tchèque Jakub Mensik (17e), vainqueur du Néerlandais Botic van de Zandschulp (70e) 6-4, 7-5, lors du dernier match de la soirée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Merida, qui n’avait encore jamais remporté de match sur dur dans le circuit ATP avant ce tournoi, poursuit de son côté une semaine remarquable au Canada. À 21 ans, il se qualifie pour le premier quart de finale de sa carrière en Masters 1000.

"C'est incroyable de jouer ici et de me donner à 100% à chaque match (...) Atteindre les quarts de finale sur dur, c'est formidable", a déclaré Merida, vainqueur sur terre battue du tournoi ATP 250 d’Umag (Croatie) le mois dernier.

Son adversaire Griekspoor avait pourtant créé la sensation au second tour en éliminant la tête de série N°1, l’Allemand Alexander Zverev, mais le Néerlandais n’a pas réussi à confirmer face à Merida, d’ores et déjà assuré d’intégrer le Top 50 mondial à l’issue du tournoi.

Merida affrontera Tien, tête de série N°12, qui a sauvé les huit premières balles de break auxquelles il a dû faire face dans le deuxième set face à Tirante. L’Américain de 20 ans a fini par s’assurer la victoire sur sa cinquième balle de match dans un duel de frappeurs puissants.

"Tous les jeunes jouent avec beaucoup d'assurance. On joue sans complexe face aux plus âgés. (…) C'est formidable pour ce sport. Les jeunes se motivent aussi les uns les autres", a souligné Tien.

AFP/VNA/CVN







