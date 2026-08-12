Euro d'athlétisme : Laeticia Bapté en bronze sur 100 m haies, 2e médaille pour la France

La hurdleuse française Laeticia Bapté a décroché mardi soir 11 août lors des championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham la médaille de bronze du 100m haies remporté par la Néerlandaise Nadine Visser.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Bapté a coupé la ligne en 12 sec 73 derrière Visser (12.67) et la Polonaise Pia Skrzyszowska (12.67, départagées aux millièmes de seconde) et décroche la deuxième médaille pour le clan français à Birmingham après le bronze d'Etienne Daguinos lundi 10 août sur 5.000 m.

Qualifiée au temps en finale, Bapté décroche à 27 ans sa première médaille internationale, elle qui avait été éliminée dès les séries aux JO de Paris. L'autre Française en lice, Sacha Alessandrini, elle aussi prétendante au podium, termine 6e en 12 sec 92.

Les hurdleuses ont dû patienter de longues secondes avant de connaître leur classement, les quatre premières athlètes étant départagées à la photofinish.

La Néerlandaise Nadine Visser s'impose finalement en 12 sec 67 devant l'autre favorite, la Hongroise Pia Skrzyszowska, deuxième aux millièmes de seconde.

AFP/VNA/CVN