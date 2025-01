Massacre à Quang Nam : le Vietnam salue la décision de la Cour d'appel de Séoul

Le Vietnam salue le récent verdict de la Cour d'appel de Séoul, une décision qui reflète la vérité historique et contribue à concrétiser l'esprit de laisser le passé derrière pour s'orienter vers l'avenir.

Photo : MOFA

En réponse à la question d'un journaliste sur la réaction du Vietnam concernant la décision de la Cour d'appel de Séoul (République de Corée) de maintenir son jugement, exigeant que le gouvernement sud-coréen indemnise Nguyên Thi Thanh à hauteur de plus de 30 millions de wons (20.000 USD), en raison de la perte de sa famille lors du massacre à Quang Nam en 1968, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang a déclaré :

Dans cette perspective, le Vietnam souhaite continuer à renforcer le Partenariat stratégique global avec la République de Corée, en prenant des mesures concrètes pour surmonter les conséquences de la guerre. Cela contribuera à consolider et à intensifier l'amitié et la coopération fructueuse entre les deux pays et leurs peuples respectifs.

VNA/CVN