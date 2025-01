WEF

Le Premier ministre vietnamien a une entrevue avec son homologue néerlandais

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction face au développement positif du partenariat global Vietnam - Pays-Bas ces derniers temps, en particulier la coopération dans la réponse au changement climatique et l'agriculture durable. Dans le domaine économique et commercial, les Pays-Bas sont actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Europe et le plus grand investisseur au Vietnam au sein de la Communauté européenne (UE). En 2024, le commerce bilatéral a atteint 13,77 milliards d'USD, soit une augmentation de 26% en variation annuelle.

Le chef du gouvernement a proposé de promouvoir les relations politiques et diplomatiques à un niveau nouveau, plus profond et plus pratique et d'accroître l'échange de délégations de haut niveau entre les deux pays ; concrétiser activement deux cadres de partenariat stratégique sectoriel sur la réponse au changement climatique et l’agriculture durable à travers la mise en œuvre de programmes et projets de coopération spécifiques et pratiques, notamment dans le delta du Mékong et dans les zones côtières. Il a souhaité que les deux parties élargissent leur coopération dans d’autres domaines comme la technologie de pointe, la conception et la fabrication de puces semi-conductrices et les sciences et technologies.

Coopération économique et commerciale

Pham Minh Chinh a également demandé aux Pays-Bas de ratifier prochainement l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA) et d'exhorter l'UE à supprimer prochainement le "carton jaune" INN imposés pour les produits aquatiques vietnamiens afin de faciliter davantage la coopération commerciale et économique bilatérale.

Le Premier ministre Dick Schoof a affirmé que les Pays-Bas étaient intéressés et envisageraient d’investir dans le secteur des puces semi-conductrices au Vietnam et a félicité le pays pour accueillir la 16e Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED16) fin 2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité que le gouvernement néerlandais et le Premier ministre lui-même continuent à prêter attention et à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse s'intégrer avec succès et contribuer au développement socio-économique des Pays-Bas.

Il a aussi proposé que les deux parties renforcent leur coordination et se soutiennent mutuellement au sein des organisations internationales et régionales.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a respectueusement invité le Premier ministre Dick Schoof à se rendre prochainement au Vietnam et à participer au 4e Sommet “Partenariat pour une croissance verte et les objectifs mondiaux” (P4G) prévue en avril et l’examen des accords de haut rang signés.

