Cân Tho

Le président de l'Assemblée nationale rencontre son homologue du Congo

Dans le cadre de la réunion du Bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et de la Conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de changement climatique, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a reçu mercredi 22 janvier à Cân Tho, son homologue de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe.