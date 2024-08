La porte-parole du ministère des AE commente les activités de l'Université Fulbright Vietnam

>> Le vice-PM Lê Minh Khai reçoit le Professeur américain Thomas Vallely

Photo: VNA/CVN

L'Université Fulbright Vietnam est un résultat de la coopération éducative entre le Vietnam et les États-Unis, notamment dans le domaine de la formation des ressources humaines de haute qualité.

C’est ce qu’a déclaré le 26 août la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse à des questions de correspondants concernant les activités de l’Université Fulbright Vietnam.

Le Vietnam salue les activités de l’Université Fulbright Vietnam comme l’affirme la Déclaration commune sur l’élévation des relations Vietnam - États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral en 2023, a-t-elle affirmé.

Nous espérons et nous sommes convaincus que les activités de Fulbright Vietnam continueront de contribuer concrètement au développement de l'amitié et de la coopération croissantes entre le Vietnam et les États-Unis, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN