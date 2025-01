Le chef de l'État salue les performances de la Police mobile

Photo : VNA/CVN

L'année dernière, le commandement de la Police mobile a fourni des conseils stratégiques au Parti, à l'État et au Comité du Parti de la sécurité publique sur la protection de la sécurité nationale, de l'ordre et de la sécurité sociale, la garantie de la sécurité des grands événements nationaux, tout en luttant contre la criminalité et en participant aux efforts de secours en cas de catastrophe naturelle.

Précisant que 2025 était une année avec de nombreux événements politiques et culturels importants, notamment les Congrès du Parti à tous les niveaux pour se préparer au XIVe Congrès national du Parti, le président de l'État a souligné les lourdes responsabilités pour le Parti, le peuple et les forces armées, y compris la Police mobile.

Pour mener à bien toutes les missions assignées dans le nouveau contexte, le chef de l’État a demandé à la force de saisir strictement le principe sur la direction absolue du Parti pour les forces armées, de réaliser efficacement les politiques et les lois du Parti et de l'État concernant la sécurité nationale et la protection de l'ordre et de la sécurité sociale et d'améliorer ses capacités.

Il a souligné la nécessité de comprendre la situation pour fournir des conseils stratégiques efficaces et rester toujours prêt à répondre à tout incident. La force a également été chargée de mettre en œuvre efficacement des plans et des stratégies globaux et de veiller à garantir la sécurité absolue des événements politiques et culturels majeurs, des conférences internationales et des délégations étrangères en visite au pays.

Ces efforts jouent un rôle essentiel dans la préservation d’un environnement de paix et de stabilité pour le développement et le progrès national, a-t-il ajouté.

La Police mobile doit se coordonner étroitement avec d’autres forces et unités ainsi qu’avec les localités pour lutter contre la criminalité, tout en renforçant les patrouilles pour détecter les criminels en temps opportun et en augmentant l’application de la science et de la technologie dans leurs opérations.

Le chef de l'État a également demandé à la Police mobile de se concentrer sur l’édification du Parti, l'éducation politique et l'amélioration des conditions de vie des officiers et des soldats.

Enfin, il a souhaité le Nouvel An lunaire du Serpent aux officiers et aux soldats de la Police mobile ainsi qu'à leurs familles et leur a offert des cadeaux du Têt.

VNA/CVN