Le Vietnam est convaincu que la R. de Corée stabilisera rapidement sa situation

Le Vietnam est convaincu que la République de Corée stabilisera rapidement sa situation et continuera à se développer fortement dans les temps à venir, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse aux questions de correspondants sur les dernières évolutions de la situation politique dans ce pays, et sur les plans de protection des citoyens au cas où la situation deviendrait plus tendue.