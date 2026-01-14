Atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 est une mission politique nationale

La 6 e réunion du Comité directeur national chargé de la mise en œuvre des engagements du Vietnam pris lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) s’est tenue ce mercredi 14 janvier à Hanoï, en presence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement, aussi chef du comité directeur, a souligné que l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 n’était pas une simple promesse, mais un engagement d’action, une mission politique nationale et une responsabilité de l’ensemble du système politique, de la communauté des entreprises et de chaque citoyen.

Le Premier ministre a estimé que les ministères, secteurs, localités et entreprises participaient activement à la transformation numérique et verte, au développement de l’économie à faible émission de carbone, de l’économie circulaire et de la transition énergétique. Le Vietnam est devenu une destination fiable et attractive, suscitant l’intérêt de nombreuses organisations internationales et attirant des financements et investisseurs étrangers dans les domaines du développement vert et de la transition énergétique. Plusieurs groupes et entreprises internationaux de renom sont venus au Vietnam pour étudier des opportunités de coopération dans les énergies renouvelables, les projets de réduction des émissions et la création de crédits carbone.

Des accords de coopération et des protocoles d’accord entre entreprises vietnamiennes et institutions financières internationales ont été signés et progressivement mis en œuvre.

Le Premier ministre a toutefois pointé avec franchise certaines limites et insuffisances, notamment la lenteur et l’efficacité encore limitée de la mise en œuvre de certains projets relevant des initiatives JETP et AZEC, le manque de coordination dans l’exécution des Contributions déterminées au niveau national (CDN), ainsi que le retard dans l’intégration des engagements internationaux dans le droit interne de certains secteurs.

Soulignant que la lutte contre le changement climatique doit placer les citoyens et les entreprises au centre - à la fois comme acteurs, bénéficiaires, moteurs et sources de ressources - le dirigeant a demandé de poursuivre le perfectionnement du cadre institutionnel, adapté aux conditions spécifiques du Vietnam et en harmonie avec les normes et tendances internationales.

Accélérer les préparatifs

Pham Minh Chinh a également ordonné d’accélérer les préparatifs pour l’exploitation du marché national du carbone, l’échange de résultats d’atténuation des émissions et de crédits carbone. Le ministère des Finances est chargé de créer et de mettre rapidement en service la Bourse des crédits carbone, tout en complétant les réglementations de gestion correspondantes.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé de finaliser les procédures en vue de la soumission au gouvernement de décrets relatifs à l’échange international de résultats de réduction des émissions et de crédits carbone, ainsi qu’aux services d’absorption et de stockage du carbone forestier.

Le Premier ministre a également demandé d’accélérer l’électrification des transports, le développement des transports verts et des infrastructures vertes. Le ministère de la Construction devra mettre en œuvre des solutions visant à développer les transports publics et à encourager l’utilisation de véhicules fonctionnant à l’énergie propre et verte, ainsi qu’à élaborer des mécanismes incitatifs pour la conversion des transports publics à l’électricité.

Les comités populaires provinciaux et municipaux sont chargés de développer les systèmes de transport public utilisant l’électricité et les énergies vertes, et de mettre en place des politiques de soutien à la conversion des véhicules.

Afin de renforcer les négociations internationales sur le changement climatique, le Premier ministre a confié au ministère des Affaires étrangères, en coordination avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, la mission d’intensifier la mobilisation des partenaires internationaux pour la signature et la mise en œuvre d’accords de soutien technique et financier préférentiel en faveur de la réduction des émissions.

Il a également demandé de renforcer le rôle et la position du Vietnam dans les forums bilatéraux et multilatéraux, notamment lors des Conférences des Parties (COP), tout en suivant de près les évolutions internationales concernant l’élimination progressive des combustibles fossiles.

Lors de la réunion, les participants ont examiné et évalué de manière globale les résultats obtenus dans la mise en œuvre des engagements pris à la COP26, ainsi que les limites, difficultés et obstacles rencontrés, leurs causes, les enseignements tirés et les priorités pour la période à venir. De nombreuses solutions et tâches prioritaires, à caractère novateur et décisif, ont été proposées afin de promouvoir un développement rapide et durable, conciliant croissance verte et objectif de croissance à deux chiffres sur le long terme.

