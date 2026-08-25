Marché des gâteaux de lune : une concurrence allant du prix à l’expérience

À Hô Chi Minh-Ville, le marché des gâteaux de lune 2026 s'active déjà avec une offre abondante et de nouvelles collections. Cette année enregistre une hausse des prix et les acheteurs restant toutefois prudents. Pour séduire les consommateurs exigeants, les marques rivalisent d'inventivité sur les saveurs, le design et les promotions.

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Dès le début du mois d’août, les gâteaux de lune ont fait leur apparition sur de nombreuses artères, dans les centres commerciaux et les chaînes de magasins de Hô Chi Minh-Ville. Des marques bien connues telles que Givral, Brodard, Kinh Dô, Nhu Lan, Hy Lâm Môn, Dông Khanh ou encore Bibica sont une nouvelle fois présentes, aux côtés de produits proposés par des hôtels, des restaurants et des fabricants artisanaux.

Cette année, une enquête sur le marché montre que les prix des gâteaux de lune ont augmenté dans plusieurs segments . Certains produits enregistrent une hausse de 5 à 10%, voire davantage pour les gammes haut de gamme. Cette progression s’explique principalement par l’augmentation du coût des matières premières, de la main-d’œuvre, du transport et des investissements dans les emballages. Pour les coffrets au design luxueux, utilisant des ingrédients particuliers, les prix peuvent atteindre plusieurs millions de dôngs.

La hausse des prix incite les consommateurs à faire preuve de davantage de prudence dans leurs achats. Au lieu d’acheter de grandes quantités, de nombreuses familles privilégient désormais les petits coffrets ou les gâteaux vendus à l’unité, selon leurs besoins. Dans le segment populaire, le prix demeure le facteur le plus important. En revanche, les clients qui achètent des gâteaux pour les offrir accordent davantage d’attention à la marque, au design du coffret et à la qualité du produit.

Cette évolution du comportement des consommateurs rend le marché des gâteaux de lune de cette année encore plus concurrentiel. Les entreprises ne se concentrent plus uniquement sur le gâteau lui-même, mais investissent également fortement dans sa présentation. De nombreuses collections sont conçues comme de véritables cadeaux artistiques, avec des coffrets inspirés de la culture traditionnelle, de l’architecture ou encore de la nature.

Le segment des cadeaux d’entreprise demeure notamment un marché important. De nombreuses sociétés commandent de grandes quantités de gâteaux afin de les offrir à leurs partenaires, clients et employés. Les marques proposent ainsi des services supplémentaires tels que l’impression de logos, la conception de coffrets personnalisés, la livraison à domicile et des remises en fonction des volumes commandés.

Outre la compétition autour des emballages, les fabricants accordent également une grande importance aux saveurs. Les gâteaux traditionnels aux fruits et graines mélangés, aux graines de lotus, au taro ou au haricot mungo conservent une place importante. Ces saveurs restent familières et appréciées par de nombreuses familles à chaque saison de la Fête de la mi-automne.

Toutefois, les goûts des jeunes consommateurs font émerger de nouvelles tendances. Les gâteaux moins sucrés, associés au thé, aux fruits, au chocolat ou à d’autres ingrédients plus modernes suscitent un intérêt croissant. De nombreuses marques mettent également l’accent sur des produits utilisant des ingrédients haut de gamme ou répondant aux exigences d’un mode de vie plus sain.

Malgré cela, les ventes du début de saison ne connaissent pas encore une véritable explosion dans de nombreux points de vente. Selon les vendeurs, les clients viennent principalement se renseigner sur les prix et les modèles. Traditionnellement, le marché des gâteaux de lune s'anime pleinement dans les semaines précédant la Fête de la mi-automne, célébrée le 15ᵉ jour du huitième mois lunaire.

Le principal défi pour les entreprises consiste aujourd’hui à prévoir avec précision la demande du marché. Une production excessive peut entraîner une pression importante sur les stocks, tandis qu’une production insuffisante risque de faire manquer aux entreprises la période de pointe. C’est pourquoi de nombreuses marques renforcent leurs ventes en ligne, développent les commandes anticipées et élargissent leurs canaux de distribution.

En 2026, les gâteaux de lune ne sont plus vendus uniquement dans les stands traditionnels. Les consommateurs peuvent consulter les produits, comparer les prix et passer commande via des sites Internet, les réseaux sociaux ou les plateformes de livraison. Le développement du commerce électronique permet aux entreprises d’atteindre plus rapidement leurs clients, tout en accentuant la concurrence sur les prix et la qualité des services.

Un autre facteur qui préoccupe de plus en plus les consommateurs est la sécurité alimentaire. L’origine des ingrédients, la date de péremption et les conditions de conservation sont devenues des critères importants dans le choix des produits. Les grandes marques disposent d’un avantage grâce à leur réputation ainsi qu’à leurs systèmes de production et de distribution, tandis que les petits établissements doivent se différencier par leurs saveurs, leurs produits artisanaux ou leurs ingrédients spécifiques.

Le marché des gâteaux de lune à Hô Chi Minh-Ville en 2026 connaît ainsi une nette segmentation. D’un côté se trouvent les produits destinés au grand public, proposés à des prix accessibles à la majorité des consommateurs. De l’autre, le segment haut de gamme mise sur le design, les ingrédients de qualité et les besoins liés aux cadeaux.

La concurrence ne se résume donc plus à déterminer quelle marque propose le gâteau le plus savoureux. Il s’agit désormais d’une compétition globale portant sur les prix, les saveurs, les emballages, la qualité et l’expérience offerte aux clients.

À mesure que la Fête de la mi-automne entrera dans sa période de pointe, le marché de Hô Chi Minh-Ville devrait devenir encore plus animé. Dans un contexte où les choix sont de plus en plus nombreux, les entreprises capables de trouver le bon équilibre entre qualité, prix raisonnables et capacité d’innovation auront davantage de chances de séduire les consommateurs. Et dans cette compétition, les grands gagnants seront finalement les clients, qui disposeront d’un choix toujours plus large de produits adaptés à leurs besoins, à leurs goûts et à leur budget.

Texte et photo : Minh Thu/CVN