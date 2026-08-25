Vietnam Airlines relie Hô Chi Minh-Ville à Colombo

Vietnam Airlines a officiellement inauguré la liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Colombo (Sri Lanka), devenant ainsi la première compagnie aérienne vietnamienne à desservir directement cette île d’Asie du Sud. Cette nouvelle liaison intervient dans un contexte de forte hausse du nombre de passagers entre le Vietnam et le Sri Lanka, notamment au cours des premiers mois de 2026.

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Photo : VietnamAirlines/CVN

Dès le premier vol, le 16 août, au départ de Hô Chi Minh-Ville à destination de Colombo, 177 passagers avaient réservé leur siège, portant le taux de remplissage à 100%. Vietnam Airlines assure cette liaison trois fois par semaine : les vols au départ de Hô Chi Minh-Ville sont opérés les mercredis, vendredis et dimanches, tandis que les vols retour depuis Colombo ont lieu les lundis, jeudis et samedis.

L’ouverture de cette liaison directe intervient alors que la demande de déplacements entre les deux pays connaît une forte croissance. En 2025, le nombre de passagers entre le Vietnam et le Sri Lanka a dépassé 38.000, soit une hausse de 17,5% par rapport à 2024. Au seul premier trimestre 2026, ce nombre a progressé de plus de 136% sur un an.

Photo : VietnamAirlines/CVN

Avant l’ouverture de cette liaison directe, les voyageurs entre le Vietnam et le Sri Lanka devaient principalement effectuer des correspondances via les principaux hubs aéroportuaires de la région. La nouvelle liaison de Vietnam Airlines leur offre une alternative directe, tout en réduisant la durée du voyage et en facilitant les déplacements à des fins touristiques, familiales et commerciales entre les deux marchés.

Photo : VietnamAirlines/CVN

Le Sri Lanka est une destination phare d’Asie du Sud, connue pour son patrimoine culturel, ses plantations de thé et ses nombreuses destinations balnéaires. La liaison directe au départ de Hô Chi Minh-Ville devrait favoriser les flux touristiques dans les deux sens et renforcer les connexions entre le Vietnam et la région de l’Asie du Sud.

La liaison Hô Chi Minh-Ville - Colombo s’inscrit dans le plan d’expansion du réseau international de Vietnam Airlines pour 2026. Auparavant, la firme aérienne avait lancé les liaisons directes Hanoï - Amsterdam et Hô Chi Minh-Ville - Phuket, tout en augmentant les fréquences sur plusieurs lignes, notamment vers Moscou, le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), Melbourne, Sydney, Singapour et Manille, afin de répondre à la demande croissante de déplacements et d’échanges commerciaux.

Photo : VietnamAirlines/CVN

L’expansion du réseau international permet non seulement d’offrir davantage de choix aux passagers, mais aussi de renforcer la connectivité du Vietnam avec les marchés touristiques, commerciaux et d’investissement internationaux.

Quê Anh/CVN