Hô Chi Minh-Ville mise sur les atouts de ses ports maritimes pour stimuler sa croissance

Hô Chi Minh-Ville tire parti de ses avantages portuaires et d’une meilleure connectivité régionale à la suite de sa fusion administrative afin de développer la logistique et l’économie maritime. En accordant la priorité aux investissements dans les infrastructures et en renforçant son rôle de porte d’entrée maritime, la ville ambitionne de devenir un hub logistique régional.

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Photo : VNA/CVN

À la suite de la fusion avec Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu, Hô Chi Minh-Ville se repositionne comme le centre logistique de la région méridionale et du pays. L’élargissement de l’espace de développement, l’amélioration de la connectivité multimodale et le potentiel accru de création de pôles intégrés associant logistique, ports, industrie et zones urbaines ouvrent de nouvelles perspectives de croissance.

Le complexe portuaire de Cai Mep - Thi Vai, le port de Hiêp Phuoc, l’aéroport international de Long Thành et l’extension du réseau de transport régional devraient permettre à la ville de renforcer son intégration dans les chaînes de valeur mondiales et d’attirer des investissements de haute qualité.

Selon Pham Anh Tuân, directeur général de la Société par actions de conseil en conception portuaire et ingénierie maritime Portcoast, Cai Mep - Thi Vai possède des avantages stratégiques que l’on trouve rarement au Vietnam ou ailleurs dans le monde. En tant qu’actif national de grande valeur, il nécessite des investissements continus et une exploitation efficace afin de soutenir la croissance économique. "Le complexe portuaire a déjà attiré presque toutes les dix premières compagnies maritimes mondiales, offrant ainsi une base solide au Vietnam pour attirer encore davantage de grands transporteurs internationaux", a révélé-t-il.

L’économie maritime est en train de devenir un nouveau moteur de croissance pour Hô Chi Minh-Ville. En 2025, le volume de marchandises manutentionnées a atteint environ 351,6 millions de tonnes, dont 13,9 millions d’EVP de fret conteneurisé, soit une hausse d’environ 10% par rapport à 2024.

Cai Mep - Thi Vai a encore renforcé sa position de première porte d’entrée internationale du Vietnam pour le transport de conteneurs.

Photo : VNA/CVN

Fait notable, Gemalink est l’un des 19 ports dans le monde capables d’accueillir des porte-conteneurs de très grande capacité pouvant atteindre 250.000 tonnes, soit environ 24.000 EVP, ce qui renforce l’ambition du complexe portuaire de devenir une plateforme internationale de transbordement.

"Le port accroît sa capacité d’accueil à quai, modernise ses équipements et investit dans les infrastructures informatiques ainsi que dans des systèmes avancés d’exploitation des terminaux afin de tirer parti du transfert attendu d’une partie du fret de transbordement vers Cai Mep - Thi Vai au cours de la période 2026-2030", a affirmé Cao Hông Phong, directeur général adjoint du port Gemalink. Et d'ajouter que "ces investissements renforceront la compétitivité du complexe portuaire tout en contribuant à positionner Hô Chi Minh-Ville parmi les principaux centres portuaires d’entrée au monde et comme un nœud majeur des routes maritimes internationales".

La Résolution n° 9 du Bureau politique définit une stratégie visant à développer l’économie maritime vietnamienne de manière moderne, diversifiée et durable, avec les ports, la logistique et les services internationaux au cœur de cette stratégie.

Hô Chi Minh-Ville accorde la priorité aux investissements dans les infrastructures logistiques, les entrepôts. D’ici à 2030, la ville vise une croissance annuelle de 13 à 16% du chiffre d’affaires des services logistiques, tout en réduisant les coûts à 11-14% du produit régional brut (PRB).

Photo : VNA/CVN

"L’ambition du Vietnam de devenir une puissance maritime ne pourra être réalisée que si les principales localités du pays jouent le rôle de moteurs de croissance. Malgré son important potentiel portuaire, le pays ne dispose pas encore d’un système logistique intégré ni d’une connectivité efficace des transports à l’échelle régionale. Un réseau logistique moderne et bien connecté est indispensable pour renforcer la compétitivité des ports vietnamiens et leur permettre de devenir des plateformes de transbordement régionales et internationales", a confie Dô Thiên Anh Tuân, maître de conférences à l’Université Fulbright Vietnam

Des investissements coordonnés dans les infrastructures logistiques, les ports maritimes et les corridors de transport constitueront le socle permettant à la ville de renforcer son rôle de porte d’entrée maritime du Vietnam et de faire progresser son ambition de devenir l’un des principaux pôles logistiques de la région.

Phuong Mai/CVN



