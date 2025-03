Mali : le gouvernement promet d'investir dans des produits forestiers non ligneux

Cette initiative, portée par le Projet de restauration des terres dégradées qui couvre 87 communes réparties sur 8 régions du Mali, prévoit la mise en place de plus de 400 plans d'affaires stratégiques. Selon le ministère malien de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, les alliances productives pour ces produits toucheront 176.000 bénéficiaires directs et vont créer 13.000 emplois directs ainsi que des infrastructures modernes pour faciliter l'accès aux marchés. "Les forêts jouent un rôle crucial dans notre alimentation, en fournissant ou en abritant des ressources telles que les fruits sauvages, les légumes, les noix, les racines comestibles, le miel, les feuilles de palmier, les plantes médicinales, les poissons et la viande de brousse", a indiqué le Premier ministre, Abdoulaye Maïga, qui a présidé la cérémonie. Il a toutefois insisté sur la nécessité d'"une exploitation responsable et durable" afin de répondre aux besoins actuels tout en "préservant ces ressources pour les générations futures".

Xinhua/VNA/CVN