Le gouvernement polonais remporte le vote de confiance

Ce vote survenait dans le contexte des débats politiques actuels et visait à réaffirmer la légitimité du gouvernement tout en consolidant sa majorité parlementaire. Selon les règles fixées par la Constitution polonaise, le vote d'une motion de confiance nécessite uniquement une majorité simple des présents, et un quorum de la moitié des députés. Un échec à obtenir la confiance aurait obligé le Premier ministre à remettre sa démission au président. Le dépôt de cette motion de confiance survenait cette fois-ci après le second tour de l'élection présidentielle polonaise, qui a été remportée par Karol Nawrocki, candidat du parti d'opposition Droit et Justice (PiS).

Xinhua/VNA/CVN