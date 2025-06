Inondations en Afrique du Sud : le bilan grimpe à 49 morts

>> Inondations en Afrique du Sud : le bilan passe à neuf morts, des enfants disparus

Le précédent bilan faisait état de neuf morts et plusieurs enfants disparus. De fortes chutes de neige, des pluies torrentielles et des vents glaciaux ont touché plusieurs zones de la province du Cap-Oriental (Est), et l'ensemble du pays subit une météo hivernale extrême depuis la semaine dernière. "À ce jour, les chiffres ont augmenté à 49" morts, a déclaré le Premier ministre de la province du Cap-Oriental, Lubabalo Oscar Mabuyane, aux journalistes, en citant les chiffres de la police. Parmi les personnes décédées, quatre enfants qui se trouvaient dans un minibus scolaire transportant 13 personnes et qui a été emporté par les flots près de la ville de Mthatha, a déclaré M. Mabuyane.

APS/VNA/CVN