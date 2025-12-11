Maintien de la paix 4.0 : une application du ministère de la Police distinguée

Dans un esprit d’innovation nourri par l’expérience du terrain, le projet "Application de gestion de l’Unité de police de maintien de la paix ( UNPOL Management Application )" a été distingué lors du Prix national "Jeunesse créative".

Photo : UNPOL/CVN

Sélectionnée parmi 225 candidatures pour figurer dans le Top 43 en finale, cette solution a marqué les esprits par le profil de ses auteurs : des officiers de l’Unité de police de maintien de la paix N°1, relevant du ministère de la Police, sous la direction du lieutenant-colonel Trân Trong Nguyên.

Des besoins opérationnels à la transformation numérique

Conçue pour répondre aux exigences drastiques des Nations unies envers les unités engagées dans les opérations de maintien de la paix, l’application cible la gestion rigoureuse des personnels, des équipements et des armements.

"L’Unité de police de maintien de la paix N°1 du ministère de la Police doit répondre aux critères très élevés de l’ONU : contrôle scientifique et sécurisé des effectifs, de la discipline interne, des équipements et d’un volume important d’armements", explique le lieutenant Đô Quý Duy, porte-parole de l’équipe.

Une surveillance accrue s’impose, l’unité étant chargée de missions essentielles et à haut risque : protection des civils, des biens de l’ONU et appui aux forces de police locales.

Photo : UNPOL/CVN

Le lieutenant-colonel Trân Trong Nguyên souligne que le projet apporte une réponse directe à ces impératifs tout en s’inscrivant dans la stratégie nationale de transformation numérique et celle du secteur policier : "C’est une orientation majeure de l’État et un axe prioritaire de la police populaire. Nous avons choisi ce problème pour en formuler la solution : créer une application web".

L’équipe a collaboré avec le Centre des technologies de l’information de l’opérateur Mobifone pour déployer l’outil sur mobile et ordinateur, garantissant une exploitation efficace en toutes conditions.

Fonctionnalités avancées et sécurité de premier plan

Conçue comme un écosystème de gestion centralisé, l’application de gestion de l’Unité de police de maintien de la paix digitalise et optimise l’ensemble des opérations de l’unité grâce à des modules clés : numérisation de la gestion des armes, équipements spéciaux et moyens d’autosoutien ; gestion des données du personnel et suivi des dossiers de santé des officiers ; contrôle intégral des armements, matériels et stocks selon les standards de l’ONU ; intégration d’un système de vidéosurveillance et d’une plateforme de commandement et de pilotage en ligne.

Parmi les atouts stratégiques, la capacité de commandement à distance permet aux échelons de direction du ministère de la Sécurité publique de suivre la situation en temps réel et d’orienter sans délai les forces déployées en mission. La sécurité, prioritaire pour un système aussi critique, fait l’objet de mesures renforcées à tous les niveaux.

Un marqueur et une fierté vietnamienne

Au-delà de l’efficacité opérationnelle, l’application porte une signature vietnamienne forte sur la scène internationale, reflétant les capacités technologiques et le professionnalisme de la Police populaire.

"Au-delà de la technique, c’est l’image du Vietnam auprès de l’ONU et des amis du monde qui est en jeu… faisons-le avec la fierté dédiée à la Patrie", souligne Nguyên Thi Kim Mi, une représentante de Mobifone.

La reconnaissance dépasse les frontières nationales. L’outil a fait forte impression sur la délégation du Secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations unies, Jean-Pierre Lacroix, qui a pu le tester lors d’une visite de terrain, félicitant la gestion moderne et scientifique du ministère vietnamien.

La démonstration est claire : le Vietnam ne se contente pas de participer aux opérations de paix. Il y apporte des solutions technologiques de pointe, contribuant activement au maintien de la paix à l’échelle mondiale.

Đang Kiên - Phuong Nga/CVN