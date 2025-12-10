Directive 43, dix ans d’actions en faveur des victimes de l’agent orange

L’Association vietnamienne pour les victimes de l’agent orange/dioxine (VAVA) a organisé, le 10 décembre à Hanoï, une conférence dressant le bilan décennal de la mise en œuvre de la Directive 43-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti. Promulguée le 14 mai 2015, cette directive vise à renforcer le rôle de direction du Parti dans le traitement des conséquences des produits chimiques toxiques utilisés par l’armée américaine pendant la guerre au Vietnam.

>> Impact de l’agent orange/dioxine sur les cœurs des Chrétiens à Longpont/Orge

>> Vietnam - Belgique : une alliance pour effacer les traces de la dioxine

>> France - Vietnam : un concert solidaire pour panser les blessures de la guerre

Selon le général de brigade Dô Hông Lam, vice-président permanent de la VAVA, la dernière décennie a été marquée par des résultats complets et significatifs dans les soins apportés aux victimes. À l’heure actuelle, plus de 252.800 anciens combattants et leurs descendants bénéficient des politiques préférentielles réservées aux personnes méritantes.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan financier, en dix ans, les différents niveaux de l’association ont collecté plus de 4.265 milliards de dôngs, dont plus de 4.162 milliards ont été décaissés pour la construction de logements, les centres de soins, le soutien aux moyens de subsistance et les bourses d’études.

Parallèlement, la lutte pour la justice s’est poursuivie avec persévérance, conformément à la ligne diplomatique du Parti, soutenant notamment le procès historique de Mme Trân Tô Nga.

S’exprimant au nom du Comité du Parti du Front de la Patrie et des organisations centrales, le secrétaire adjoint Ngô Van Cuong a salué les efforts, la responsabilité et le dévouement de la VAVA. Pour l’avenir, il a appelé à intensifier la sensibilisation aux effets à long terme de l’agent orange, à diversifier les sources de financement, à accélérer la transformation numérique et renforcer la coopération avec les entreprises pour lancer des modèles de soutien durable aux victimes...

VNA/CVN