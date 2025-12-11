La VNA remporte le premier prix du Prix national de la presse sur la prévention du VIH/sida

>> La VNA et l’agence russe TASS renforcent leur coopération dans une nouvelle phase

>> Approfondissement de la coopération traditionnelle entre la VNA et Xinhua

Le premier prix dans la catégorie presse écrite a été attribué à la journaliste Dinh Thi Hang de la VNA pour son article "Le médecin et +l'initiative étrange+ sauvant les enfants infectés par le VIH des griffes de la mort". La VNA a également décroché un troisième prix grâce à un groupe de journalistes du Centre de contenu numérique, ainsi qu'un prix d'encouragement remis à une journaliste du journal électronique VietnamPlus.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de remise du Prix national de la presse sur la prévention et le contrôle du VIH/SIDA s'est tenue dans la soirée du 10 décembre à Hanoï. Organisé par le journal Suc khoe & Doi sông (Santé et Vie) et l'Administration de la prévention des maladies, l'événement a rendu hommage aux journalistes qui, par leurs reportages et leurs images, contribuent à redonner espoir à la communauté séropositive.

S'exprimant lors de la cérémonie, la vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong, a souligné le thème "La solidarité fait la force – S'unir pour mettre fin à l'épidémie de SIDA", rappelant les avancées significatives du Vietnam après 35 ans de lutte. En 2024, les indicateurs nationaux liés aux objectifs 95-95-95 ont atteint respectivement 87,3% – 78,9% – 96%. Concrètement, 87,3% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique ; 78,9% de celles ayant connaissance de leur infection bénéficient d'un traitement antirétroviral (ARV) ; et 96% des patients sous ARV présentent une charge virale inférieure au seuil d'inhibition. Elle a également exhorté la presse à continuer d'utiliser les technologies modernes afin de contribuer à éliminer la stigmatisation sociale.

Lancé il y a trois mois, le concours de cette année a enregistré une participation remarquable, avec plus de 1.200 œuvres soumises par les organes de presse et le réseau de communication sanitaire de base. Le jury a décerné 12 prix principaux couvrant les catégories presse écrite, photo et télévision.

VNA/CVN