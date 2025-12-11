Solutions pour contrôler la pollution émise par les véhicules diesel

Depuis de nombreuses années, la qualité de l’air à Hô Chi Minh-Ville demeure préoccupante, en particulier aux heures de pointe, lors des périodes d’intensification du transport de marchandises ou lorsque les conditions météorologiques sont défavorables. Les rapports montrent que les véhicules équipés de moteurs diesel sont l’une des principales sources d’émissions de particules fines PM2,5 et d’oxydes d’azote (NOx) dans les zones urbaines.

Selon les analyses scientifiques, les véhicules diesel constituent une source majeure de particules fines PM2,5, de NOx et de SOx – des polluants qui affectent gravement la qualité de l’air et la santé publique. Avec une densité de transport élevée, notamment dans le transport de marchandises et le transport interprovincial, ainsi qu’un vaste réseau urbain, Hô Chi Minh-Ville subit une pression considérable provenant des émissions diesel, un véritable "défi environnemental" nécessitant une approche globale plutôt qu’une mesure isolée.

Quatre groupes de solutions clés

Lors du colloque intitulé "Réduction de la pollution due aux émissions des véhicules diesel : réalité et solutions pour la région du Sud-Est", les dirigeants, experts et parties concernées ont proposé un ensemble de solutions visant à construire un système de transport "vert, à faibles émissions" pour Hô Chi Minh-Ville et la région Sud-Est.

Bùi Minh Thanh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, souligne que la région du Sud-Est, en particulier Hô Chi Minh-Ville, possède la densité de transport de marchandises, de transport interprovincial et de transport fluvial la plus élevée du pays, subissant ainsi une pression importante liée aux émissions du trafic.

Selon lui, si la pollution atmosphérique, notamment celle provenant des véhicules diesel, n’est pas contrôlée, elle aura de lourdes conséquences sur la santé publique, la qualité de vie urbaine et la durabilité environnementale. La ville considère donc nécessaire un ensemble de mesures synchronisées pour maîtriser efficacement les émissions diesel.

Le premier groupe de solutions concerne l’amélioration du cadre juridique : révision et mise à jour des normes d’émission pour les véhicules, notamment ceux à moteur diesel ; intensification du contrôle et de l’inspection des véhicules avant leur mise en circulation afin d’assurer une conformité stricte aux exigences d’émission.

Selon le nouveau calendrier, les normes d’émission nationales (équivalentes aux normes internationales Euro 1 à Euro 5) seront appliquées. Les véhicules devront respecter le niveau d’émission correspondant à leur année de fabrication.

Le contrôle obligatoire des émissions pour les véhicules est une mesure essentielle pour éliminer ou limiter les véhicules anciens, dégradés ou fortement polluants, contribuant ainsi à réduire efficacement les sources d’émission.

Le deuxième groupe se concentre sur les technologies : encourager les entreprises et transporteurs à moderniser leurs moteurs, installer des systèmes avancés de traitement des gaz d’échappement ou utiliser des carburants et additifs propres afin de réduire les émissions dès le fonctionnement du moteur.

Les experts ont présenté diverses technologies telles que DOC, DPF et SCR - systèmes de catalyse, de filtration des particules et de traitement du NOx, capables de réduire plus de 90% des émissions lorsque correctement installés et exploités.

Lê Xuân Huyên, directeur adjoint de Petrovietnam, a affirmé l’engagement du groupe dans la transition énergétique nationale, tout en proposant de promouvoir l’utilisation de carburants propres et de solutions de traitement, notamment le DEF (AdBlue), afin de réduire les émissions de NOx des moteurs diesel.

L’une des solutions phares est l’utilisation du DEF combiné au système SCR pour traiter efficacement les NOx, permettant d’assainir les gaz d’échappement avant leur rejet dans l’environnement. Ainsi, depuis la combustion jusqu’à la sortie d’échappement, les émissions sont mieux contrôlées.

Le troisième groupe de solutions vise à réorganiser l’écosystème du transport : développement de la logistique verte, priorité aux véhicules faiblement émetteurs, réaménagement des infrastructures de transport afin de réduire le nombre de véhicules diesel en circulation, optimiser les itinéraires et limiter les trajets inutiles.

La régulation du transport de marchandises, le zonage des camions et conteneurs, l’évitement des heures de pointe ainsi que la facilitation des véhicules respectueux de l’environnement sont des solutions permettant de réduire la pression du trafic et des émissions.

Par ailleurs, la promotion des transports publics et des véhicules "verts" tels que les véhicules électriques ou les bus écologiques, est également une solution complémentaire pour diminuer progressivement la dépendance au diesel.

Le quatrième groupe met l'accent sur la coopération interrégionale et le financement : mobilisation des investissements dans les technologies propres et soutien aux entreprises de transport, et coordination entre les provinces du Sud-Est pour gérer le flux des véhicules diesel interprovinciaux.

Ce groupe de solutions met en avant la coopération entre l’État, les entreprises, la communauté ainsi qu’entre les provinces du Sud-Est pour assurer une mise en œuvre cohérente et efficace. Petrovietnam et diverses entreprises ont déjà affirmé leur soutien en matière de technologies propres, carburants écologiques et solutions de traitement.

La mise en œuvre efficace de ces solutions nécessite la mobilisation des investissements dans les technologies propres, ainsi qu’un soutien aux entreprises de transport dans la transition vers des véhicules plus propres. Il faut également une coordination interrégionale pour gérer le flux des véhicules diesel interprovinciaux, car une grande partie des émissions provient du trafic régional élargi.

Les partenariats public-privé, l’implication des entreprises dans l’amélioration environnementale - investissement dans les systèmes de traitement, renouvellement des véhicules, développement de la logistique verte, sont essentiels pour transformer ces solutions en actions concrètes.

Avis d'experts

Selon les experts en gestion macroéconomique et en environnement, il est nécessaire de mettre en œuvre simultanément les quatre groupes de mesures - politiques, technologiques, organisationnelles et interrégionales, afin de résoudre en profondeur la question des émissions diesel.

Ils soulignent que si l’on ne renforce que le cadre légal sans technologies de traitement, de nombreux véhicules peuvent être "conformes sur le papier" mais continuer à polluer massivement. À l’inverse, si l’on n’adopte que des technologies sans réorganisation du transport, la croissance du trafic continuera à entraîner des émissions élevées.

De même, sans réformes des infrastructures et du système de transport, la réduction des émissions ne sera pas durable, car la demande de mobilité et de transport de marchandises augmentera constamment. Et sans coopération interrégionale, les efforts d’une seule localité seront rapidement submergés par le flux massif de véhicules provenant d’autres régions.

Ainsi, une approche multidimensionnelle et globale qui contrôle les sources, résout les problèmes existants, réorganise le système de transport et mobilise la société, est le chemin le plus approprié pour bâtir une ville verte, un environnement sain et une meilleure qualité de vie.

Minh Thu/CVN



