Une vague de froid glacial devrait déferler sur le Nord

Le Nord du Vietnam s’apprête à affronter une vague de froid intense dans les prochains jours, avec le thermomètre descendu en dessous de 5°C dans certaines zones montagneuses.

>> Le Nord se prépare à une vague de froid intense à partir du 11 décembre

Photo : VNA/CVN

La vague de froid intense touchera le Nord-Est du pays en fin de journée le 12 décembre, avant de s’étendre au Nord-Ouest, au Centre-Nord et au Centre le lendemain, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Du 13 au 14 décembre, le Nord et le Centre-Nord connaîtront une chute brutale des températures, avec un froid intense en plaine et des températures proches de zéro en altitude.

Les températures pourraient descendre en dessous de 10 °C dans les zones de moyenne altitude et de montagne, sous les 5°C en haute altitude et sous les 13 °C dans le delta du fleuve Rouge.

Une forte mousson du Nord-Est se déplace vers le sud et, dans la nuit du 12 au 13 décembre, devrait apporter des pluies modérées à fortes sur l’ensemble du Nord du pays, accompagnées d’orages, de grêle et de fortes rafales dues à la convergence des vents entre 3.000 et 5.000 mètres d’altitude.

Une vague de froid devrait également provoquer de fortes pluies à Quang Tri, Huê et dans les provinces côtières du Centre-Sud du Vietnam du 13 au 15 décembre.

Le 10 décembre, Huê, Dà Nang, Quang Ngai, Dak Lak et Khanh Hoa ont enregistré des précipitations modérées à fortes, dépassant les 100 mm par endroits, notamment 194 mm à la station de Sông Hinh (Dak Lak) et 138 mm à la station de Khanh Hiêp (Khanh Hoa).

Les pluies devraient se poursuivre à Huê et sur la côte du Centre-Sud jusqu’au 11 décembre, avec des cumuls de 15 à 30 mm et des pointes à plus de 60 mm localement. Les Hauts plateaux du Centre et le Sud-Est pourraient recevoir de 10 à 30 mm de pluie.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a mis en garde contre les risques de tornades, de foudre, de grêle et de vents violents lors des orages, ainsi que contre le risque de crues soudaines dans les petits cours d’eau, de glissements de terrain sur les terrains escarpés et d’inondations dans les zones basses.

VNA/CVN