L'Indonésie démantèle un réseau international de jeux d'argent en ligne

Le Département des enquêtes criminelles (Bareskrim) de la Police nationale indonésienne a démantelé un réseau international de jeux d'argent en ligne opérant dans plusieurs régions d'Indonésie, suite à plusieurs plaintes déposées entre août et décembre de l'année dernière.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le général de brigade Wira Satya, directeur de la division des crimes généraux du Bareskrim, a déclaré aux médias locaux que des dizaines de suspects avaient été arrêtés lors de cette opération.

"Ce crime constitue non seulement une violation de la loi, mais a également de graves répercussions sociales et nuit à la population", a déclaré Wira Satya dans un communiqué publié le 2 janvier.

Les arrestations ont eu lieu simultanément dans plusieurs localités, notamment le district de Pamekasan, la ville de Tangerang, Jakarta Ouest, Sud, Est et Nord, ainsi que le district de Cianjur.

Les suspects occupaient diverses fonctions, notamment celles de propriétaires et de gestionnaires de sites de jeux d'argent en ligne, d'administrateurs financiers, de locataires de comptes opérationnels, d'opérateurs de passerelles de paiement et de personnes impliquées dans le blanchiment des profits issus de ces activités.

Les premières investigations indiquent que le réseau a généré des centaines de milliards de roupies indonésiennes de bénéfices en un an.

Wira Satya a souligné que la police s'efforce également de retracer les flux financiers et les actifs obtenus grâce à ces activités criminelles.

L'opération a permis de démanteler plusieurs plateformes de jeux d'argent en ligne gérées par les suspects, dont T6.com, WE88, PWC (Play With Confidence) et le réseau 1XBET, qui opère en Asie, en Europe et en Asie du Sud-Est.

Les suspects sont inculpés de multiples chefs d'accusation, passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison et d'amendes pouvant atteindre 10 milliards de roupies indonésiennes (près de 600 000 dollars).

VNA/CVN