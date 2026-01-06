La neige perturbe les transports en France, Royaume-Uni et Pays-Bas

Vols retardés ou annulés dans les principaux aéroports européens, Eurostar à l'arrêt, poids lourds bloqués... la neige, tombée en abondance lundi 5 janvier, perturbe les transports en France, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.

>> Une tempête de neige balaie l'Allemagne, faisant quatre morts

Photo : AFP/VNA/CVN

En raison de la poudreuse tombée sur les pistes des deux grands aéroports parisiens, Charles-de-Gaulle - le premier aéroport français - et Orly, les compagnies aériennes ont été appelées à réduire de 15% le nombre de leurs vols lundi 5 décembre.

Des mesures nécessaires pour permettre les opérations de "déneigement des pistes et (de) dégivrage des avions", a expliqué le ministre français des Transports, Philippe Tabarot.

La neige a provoqué lundi 5 janvier des retards dans les aéroports parisiens, selon la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

Dans la capitale française, plus aucun bus ne circulait dans l'après-midi et les traditionnels embouteillages de fin de journée en région parisienne, à l'heure de la sortie de bureau, ont atteint un niveau record: 1.020 km.

"Ici on est pas dans un pays du tiers monde! Le Canada a des températures de -40°C et ils s'en sortent parce qu'ils prennent les devants, ils s'équipent contrairement à nous", s'agace Stéphanie Anoh, 51 ans, rencontrée à la gare Saint-Lazare à Paris. Secrétaire dans un hôpital parisien, elle tente de regagner son domicile d'Herblay, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale, mais son train de retour a du retard.

Dans l'Ouest du pays, où la neige a atteint jusqu'à 15 cm sur les hauteurs en Normandie, des poids lourds bloqués en travers des voies empêchaient la circulation sur l'autoroute A 28, entre Rouen et Abbeville.

52 cm de neige en Écosse

Au total, 26 départements du nord-ouest de la France jusqu'en région parisienne étaient placés lundi soir en vigilance orange neige-verglas, soit le niveau 3 sur 4, selon Météo-France.

Dans le grand aéroport d'Amsterdam-Schiphol aux Pays-Bas, ce sont près de 700 vols qui ont été annulés, soit plus de la moitié des vols (environ 1.200) prévus au départ ou à l'atterrissage lundi 5 décembre.

Des annulations de vols sont également à prévoir dans les prochains jours.

Le trafic ferroviaire a également été fortement perturbé, en particulier dans la région d'Amsterdam et les trains Eurostar reliant les Pays-Bas, Paris et Londres ne circulent plus.

Tous les trajets sont annulés jusqu'à lundi soir 5 décembre, a annoncé la société de chemins de fer NS.

Au Royaume-Uni, les températures sont descendues jusqu'à -10,9°C à Shap, dans le Nord-Est de l'Angleterre et la couche de neige a atteint 52 cm à Tomintoul dans le Nord de l'Écosse, selon le Met Office.

Le trafic a été suspendu à l'aéroport d'Aberdeen en Ecosse, et la piste de l'aéroport de Liverpool (Angleterre) fermée pendant une partie de la journée en raison de la neige et du verglas.

Des vols ont été aussi annulés au départ et à l'arrivée des aéroports de Belfast et Manchester.

Comme dans le centre des Pays-Bas à Utrecht, où plusieurs écoles primaires seront fermées mardi 6 décembre, la rentrée des vacances de Noël a été compromise pour des milliers d'élèves dans le nord de l'Ecosse, en Irlande du Nord et au pays de Galles, où des centaines d'écoles sont restées portes closes.

Et l'épisode neigeux n'est pas terminé.

Flocons et verglas sont prévus par le Met Office jusqu'à mardi soir 6 janvier en Irlande du Nord, en Ecosse, dans une partie du pays de Galles, du Sud-Ouest de l'Angleterre et sur la côte est.

En France, la vigilance orange est valable jusqu'à mardi matin 6 décembre et une nouvelle prolongation pourrait être annoncée dans la journée.

Aux Pays-Bas, l'institut météorologique national prévoit de nouvelles chutes de neige en abondance mercredi 7 janvier.

AFP/VNA/CVN