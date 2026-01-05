Grèce : "problème technique" aux aéroports, retards et reports de vols

Un "problème technique" a empêché dimanche 4 janvier l'atterrissage et le décollage des avions aux aéroports grecs pendant au moins deux heures, provoquant des reports ou des retards des vols, a rapporté la télévision publique grecque Ert.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Depuis 09h00 (heure locale) dimanche matin aucun avion n'a pu atterrir ou décoller dans les aéroports grecs" en raison d'"un problème technique", a indiqué la Ert.

À "Eleftherios Venizelos", principal aéroport d'Athènes, "aucun avion n'a atterri ou décollé depuis au moins 10h00 locales", a appris le média auprès du bureau de presse de cet aéroport. "L'aviation civile grecque est en train de rétablir le problème survenu dans tous les aéroports du pays", selon cette source.

Vers 12h45 locales, soit environ trois heures après l'apparition de ce problème technique, des annonces concernant la reprise des départs de certains vols ont eu lieu à l'aéroport Eleftherios Venizelos, a rapporté la Ert. "Il semble qu'il y ait un rétablissement du problème progressivement", a confirmé le bureau de presse de cet aéroport où ont transité, de même source, 31,6 millions de passagers sur les onze premiers mois de 2025, soit une hausse de 6,6%.

La plupart des avions ayant comme destination les aéroports grecs ont dû être redirigés vers les aéroports de la Turquie voisine, selon la même source.

D'après les premières informations de la Ert, le problème serait lié à des "fréquences sur l'espace aérien grec" et l'aviation civile grecque est en train de résoudre ce problème. Aucune information officielle n'a été publiée pour l'instant par les aéroports du pays.

APS/VNA/CVN