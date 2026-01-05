Le Laos enregistre des progrès significatifs dans tous les secteurs

Khamphan Pheuinhavong, président de la Commission de la propagande et de la formation du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), a souligné les progrès remarquables du pays dans tous les secteurs au cours des cinq dernières années, lors d'un entretien accordé aux médias lao à la veille du 12 e Congrès national du PRPL.

Khamphan Pheuinhavong a noté que, malgré des défis considérables liés à l'économie, aux finances et à la monnaie, ainsi que des difficultés sociales persistantes, le Laos a mené à bien les orientations et les objectifs qu'il s'était fixés. La croissance économique a été maintenue, les fondamentaux macroéconomiques sont restés globalement stables, les risques d'inflation ont été maîtrisés et les principaux indicateurs économiques se sont progressivement redressés et renforcés.

Sur le plan politique, le Laos a fermement préservé sa souveraineté et son intégrité territoriale, maintenu la stabilité politique et garanti l'ordre social et la sécurité de base. Le rôle de chef de file du LPRP continue de bénéficier d'une forte confiance et d'un soutien important de la population, a-t-il déclaré.

Sur une période de cinq ans, le Laos a enregistré une croissance économique moyenne de 4,2%, le revenu par habitant atteignant 2 138 dollars. Les mesures de gestion de la dette publique ont permis de réduire le ratio dette/PIB de 112% à 88% en 2025. L'inflation a été maîtrisée, passant de 22,96% en 2022 à 8,3% en 2025, tandis que les recettes budgétaires de l'État ont dépassé les objectifs fixés pendant cinq années consécutives.

Les performances commerciales ont été positives, avec un volume total d'échanges dépassant 84 milliards de dollars. Les exportations ont dépassé 46 milliards de dollars, les importations se sont élevées à 37,9 milliards de dollars et l'excédent commercial a dépassé 8 milliards de dollars.

Le responsable a également souligné les progrès accomplis dans les domaines social et culturel, la gestion du travail, l'organisation de l'appareil d'État, l'amélioration du bien-être matériel et spirituel de la population et les affaires étrangères.

