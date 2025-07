CDC Afrique

L'Afrique enregistre plus de 4.200 décès dus au choléra et au mpox en 2025

L'Afrique a enregistré plus de 4.200 décès dus aux épidémies de choléra et de mpox dans différentes parties du continent en 2025, a déclaré le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).