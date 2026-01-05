Incendie en Suisse : 24 corps identifiés

Les corps de 24 personnes parmi lesquels 11 mineurs et six étrangers ont pu être identifiés après l'incendie survenu dans la station de ski de Crans-Montana en Suisse la nuit du Nouvel An, qui a fait 40 morts et 119 blessés, a annoncé dimanche 4 janvier la police cantonale du Valais.

Photo : AFP/VNA/CVN

Outre les huit Suisses précédemment identifiés, les autorités cantonales ont annoncé l'identification de dix autres Suisses (quatre femmes et six hommes) âgés de 14 à 31 ans, de trois Italiens de 16 ans, d'un Français de 39 ans, d'un Roumain de 18 ans, et d'un Turc âgé de 18 ans.

L'incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi 1er janvier dans une station de ski de Crans-Montana, fréquenté par des touristes parmi lesquels de nombreux jeunes venus célébrer le Nouvel An, selon les autorités cantonales.

