L’USTH, un choix judicieux

L’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) s’impose comme un choix stratégique pour les familles vietnamiennes et les étudiants internationaux. Elle se distingue par un taux d’employabilité de 97%, un environnement académique d’excellence et un solide réseau de partenaires.

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Photo : USTH/CVN

Entre exigence académique, ouverture internationale et coûts accessibles, l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) séduit de plus en plus de familles vietnamiennes et d’étudiants internationaux.

Pour Quentin Ghenassia, 22 ans, étudiant en quatrième année d’école d’ingénieur en agronomie à Toulouse (France), le choix de cette université pour son stage de recherche en agroécologie n’était pas anodin. “C’était pour moi une occasion de travailler sur un domaine très intéressant qui est la culture du riz”, affirme t-il. Son stage porte sur de nouvelles méthodes agro-écologiques appliquées à la culture du riz, développant des plantes réduisant les émissions de méthane et améliorant la biodisponibilité du phosphate - des thématiques directement liées à la création d’un “riz du futur” moins polluant.

Photo : USTH/CVN

Cette décision qualifiée de “stratégiquement judicieuse” par Quentin s’appuie sur une adéquation parfaite entre son cursus et le projet scientifique proposé. L’expertise scientifique de l’établissement constitue un argument majeur : l’université dispose d’un savoir-faire reconnu sur le génome du riz et collabore avec des laboratoires internationaux prestigieux comme le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l’Institut de recherche pour le développement (IRD).

Pham Minh Duc, ancien élève diplômé de la licence en génie aéronautique à l’université, travaille aujourd’hui pour la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet Air comme superviseur de contrôle de chargement au sol. “J’ai choisi l’USTH parce que c’est une université publique internationale de premier plan au Vietnam et qu’elle bénéficie d’un soutien direct des universités du consortium français et de diverses entreprises telles que les groupes Airbus, Boeing ou Vietnam Airlines”, explique-t-il.

Photo : USTH/CVN

Pour lui, utiliser l’anglais pendant les études est un atout de taille. “L’anglais est la langue la plus courante dans l’aviation mondiale et le fait d’avoir eu un enseignement entièrement en anglais dans le cursus m’a donné suffisamment de confiance pour lire facilement et aussi comprendre tous les documents techniques venant d’Airbus ou de Boeing”.

L’USTH lui a inculqué l’importance du maintien d’une éthique de travail sérieuse et rigoureuse. “La discipline, la précision m’aident à forger l’état d’esprit +sécurité d’abord+. Dans l’industrie aéronautique, même les plus petites erreurs sont inacceptables”, souligne-t-il. Son diplôme a agi comme un atout vital pour la recherche d’emploi : “Les responsables des ressources humaines m’ont dit qu’avec ce diplôme je pouvais postuler à ce poste en parfaite adéquation”.

Le regard des parents : confiance et exigence

Laure et Didier Ghenassia ont accompagné leur fils Quentin dans sa réflexion concernant cette opportunité au Vietnam tout en le laissant pleinement acteur de son choix. “Nous avons abordé ce projet avec beaucoup d’échanges et de confiance. Pour nous, il était important qu’il puisse vivre une expérience académique exigeante tout en découvrant une autre manière de travailler, de penser et de collaborer”, déclarent les parents de Quentin.

Le critère numéro un dans le choix de l’USTH a été la qualité académique et scientifique du stage proposé, notamment la possibilité de travailler auprès d’une chercheuse respectée et reconnue dans son domaine. “La réputation de l’université et la crédibilité de son environnement de recherche ont été des éléments très rassurants pour nous en tant que parents”, ajoutent-ils.

Ils ont principalement connu l’école grâce à des amis vivant à Hanoï, qui leur ont parlé très positivement de l’établissement, de son sérieux et de la qualité de son encadrement. “Leur retour d’expérience sur la vie dans la capitale vietnamienne, la sécurité, l’accessibilité financière et les conditions de vie nous a également beaucoup rassurés”, font-ils remarquer.

Après les premiers ressentis de leur fils, Laure et Didier décrivent aujourd’hui l’USTH comme “une université dynamique, moderne et tournée vers l’excellence scientifique internationale”. Cette expérience permet à Quentin de développer non seulement des compétences académiques et professionnelles, mais aussi des qualités humaines, une ouverture culturelle et des compétences linguistiques qui seront précieuses pour son avenir. “Nous recommanderons cette école à d’autres parents”, affirment-ils sans hésitation.

Photo : USTH/CVN

Mai Hanh, mère de Pham Minh Duc, diplômé du Département de technologie et d’ingénierie (Programme de génie aéronautique), témoigne également de sa satisfaction : “Je trouve que l’USTH offre un environnement de formation adapté aux tendances internationales actuelles. L’école ne se contente pas d’insister sur les connaissances spécialisées, elle garantit aussi le niveau de langue étrangère et le niveau académique des étudiants”.

Le programme entièrement en anglais a été le facteur décisif. “Je considère que c’est un très grand avantage pour les enfants quand ils entreront sur le marché du travail, notamment dans les secteurs techniques et technologiques qui nécessitent un environnement international”, constate-t-elle.

Ce qui la rassure le plus, c’est le suivi et la responsabilité de l’équipe d’appui aux étudiants : “Pendant toute la scolarité de mon enfant, dès qu’il y avait un problème lié aux études ou aux procédures administratives, elle informait la famille très rapidement. Je considère ces personnes comme très enthousiastes et dévouées”.

Ce qui la satisfait le plus, ce sont les compétences en anglais et la qualité de la formation pratique. “Mon enfant a étudié entièrement en anglais, donc après l’obtention du diplôme son niveau linguistique est assez bon. Lors du passage du test d’anglais TOEIC pour les dossiers de candidature à l’emploi, il a obtenu plus de 905/990. Selon l’évaluation de nombreux enseignants et entreprises, c’est une note très élevée”.

Au-delà de cette expérience, d’autres familles vietnamiennes partagent des parcours tout aussi enrichissants à l’USTH. Trân Thi Khanh Vân, mère de Nguyên Tuân Minh étudiant en troisième année de double diplôme en ICT (Information and Communication Technology), partage une famille francophone : “Mon mari travaille comme informaticien à l’Institut français du Vietnam à Hanoï, et moi-même à l’ambassade de Suisse au Vietnam”.

Des résultats encourageants

Pour elle, accompagner ne signifie pas décider à la place de ses enfants. “Mon rôle a surtout été d’écouter, d’échanger, de poser les bonnes questions et de les aider à voir plus clair dans leurs choix”, explique-t-elle.

“Pour mon fils, je me suis beaucoup investie pour bien comprendre les différentes options universitaires : la qualité académique, l’environnement d’apprentissage, les perspectives internationales et l’employabilité après les études et, l’USTH est progressivement devenue comme un choix naturel”, exprime-t-elle.

Le programme de double diplôme a été un élément particulièrement déterminant : “Il offre aux étudiants une expérience internationale concrète et de réelles perspectives de poursuite d’études ou de carrière à l’étranger, sans devoir partir à l’étranger immédiatement après le bac”.

Ce qui l’a rassurée, c’est de constater qu’au-delà de l’exigence académique, les étudiants bénéficient d’un véritable accompagnement tout au long de leur parcours.

“À travers l’expérience de mon fils, l’USTH est pour moi une université qui, bien qu’elle soit encore +jeune+, est moderne, dynamique, exigeante et profondément tournée vers l’international”.

L’université forme des ressources humaines de haut niveau en sciences et technologies. Grâce à son modèle de formation avancé et à son environnement international, elle offre de nombreuses opportunités d’exposition aux sciences de pointe. 97% des diplômés trouvent un emploi dès leur sortie de l’école.

Sur le portail final du ministère de l’Éducation et de la Formation fin juin 2025, 8.900 vœux ont été enregistrés pour l’établissement, pour 1.200 admissions, soit environ un admis sur huit candidats - un chiffre qui confirme l’attractivité croissance de l’école.

L’année dernière, l’établissement a accueilli 152 étudiants internationaux venus de France (Paris-Saclay, Université de Toulouse, Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace...), d’Italie (University of Perugia), d’Allemagne (HM Hochschule München University of Applied Sciences), de Belgique (HoGent - University of Applied Sciences and Arts, VUB - Vrije Universiteit Brussel), de Thaïlande (King Mongkut’s University of Technology Thonburi), de République tchèque (Masaryk University), du Kazakhstan, d’Indonésie, de Cuba et du Tadjikistan.

Photo : USTH/CVN

Une expérience formatrice et humaine

Nguyên Tuân Minh, 20 ans, étudiant en double diplôme ICT à l’Université de Lille (France), confirme : “Le fait d’avoir étudié l’informatique en anglais dès le début m’aide beaucoup aujourd’hui. C’est un vrai avantage pour étudier ou travailler dans un environnement international”.

L’USTH lui a appris plusieurs valeurs importantes : “J’ai mieux compris l’importance de l’ouverture internationale. J’ai aussi appris à travailler avec des personnes de cultures différentes, à m’adapter aux changements et à respecter différents points de vue”.

Pour lui, l’école ne donne pas seulement des connaissances techniques, mais aide aussi les étudiants à devenir plus autonomes, plus flexibles et plus ouverts. “Si je devais garder un souvenir de l’université, ce serait mon apprentissage du français avec les autres étudiants du programme de double diplôme. Ce dont je me souviens le plus, ce ne sont pas les certificats, mais l’amitié entre étudiants, l’entraide et le soutien des professeurs de français”, confie-t-il avec émotion.

Huê Dang, mère d’un ancien étudiant du Département en informatique, témoigne : “Ce que j’ai le plus apprécié, c’est de voir l’adaptation rapide de mon fils au monde du travail et sa facilité à trouver un emploi dans son domaine”.

Pour elle, ce qui distingue vraiment l’établissement, c’est son identité unique. “C’est une université qui combine exigence scientifique, forte ouverture internationale et approche très concrète de la formation, alignée aux normes européennes. Peu d’universités au Vietnam offrent une telle combinaison”.

“Je la recommanderais volontiers et sans hésitation. D’ailleurs, je l’ai déjà suggéré à plusieurs collègues ainsi qu’à des membres de ma famille, déclare Huê Dang. Je pense sincèrement que l’université est une très belle option pour les familles qui recherchent une formation sérieuse, internationale et tournée vers l’avenir”.

L’USTH confirme ainsi sa réputation de “berceau d’enseignement scientifique “pour les jeunes, avec un environnement académique international dynamique et des facteurs qui fortifient la confiance auprès des familles. Un choix véritablement judicieux.

Symbole de la coopération franco-vietnamienne L’USTH, également connue sous le nom d’Université Vietnam - France, est une école publique créée en 2009 dans le cadre de l’accord intergouvernemental entre les deux pays, avec l’ambition de devenir l’une des plus excellentes universités axées sur la recherche aux normes internationales au Vietnam et dans la région. Elle a pour mission de former des ressources humaines de haute qualité dans le domaine des sciences et technologies, afin de développer la recherche, de promouvoir le transfert de technologies et de répondre aux besoins de développement socio-économique du pays. L’université relève de l’Académie vietnamienne des sciences et technologies (VAST), la principale institution de recherche du pays. Elle est fortement soutenue par le Consortium de plus de 40 universités et instituts de recherche français de premier plan dans la formation et la recherche. Considérée comme le plus grand projet de partenariat dans le domaine de l’enseignement supérieur et le plus réussi du gouvernement français à l’étranger, l’université est fière d’être le symbole de la coopération franco-vietnamienne en matière d’éducation et de recherche.

Thuy Hà/CVN