"Aimer pour guider" : des jeunes talents au service d'un tourisme durable

La finale de la 5 e édition du concours "Aimer pour guider", organisée le 16 mai à l’Université des langues et d’études internationales (ULIS), a récompensé la créativité de jeunes passionnés de tourisme. Le premier prix est revenu à un projet consacré à Mai Châu, présenté par Nguyên Quôc Dat et Nguyên Huy Phuong, de l’Université de Hanoï.

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Dès les premières heures de la matinée, l’atmosphère à l’amphithéâtre Vu Dinh Liên de l’ULIS était chaleureuse et pleine d’enthousiasme. Étudiants, enseignants, invités et supporters sont venus nombreux encourager les six équipes finalistes du concours "Aimer pour guider" - 5e édition, placé cette année sous le thème "Jeunesse et tourisme durable".

Lors de la cérémonie d’ouverture, Hà Lê Kim Anh, vice-rectrice de l’ULIS, a souligné l’importance particulière de cette thématique dans le contexte actuel. "Dans un contexte mondial confronté à des défis environnementaux, au changement climatique et à l’érosion des valeurs culturelles traditionnelles, le tourisme durable n’est plus un simple choix, mais une orientation incontournable", a-t-elle affirmé.

Elle a également rappelé que ce concours s’inscrit pleinement dans la vision pédagogique de l’université. "Dans ce projet, les étudiants ne sont pas seulement des apprenants, mais de véritables acteurs engagés : ils participent activement à la recherche, à la communication, à l’organisation des activités et à la mise en relation avec les communautés locales", a-t-elle expliqué.

Après plusieurs semaines de sélection exigeante, les six meilleurs projets ont été retenus par un jury composé d’experts du tourisme, de la communication et de la francophonie. Tous les candidats ont présenté des destinations vietnamiennes sous l’angle du tourisme responsable, en valorisant la culture locale, les traditions artisanales et la participation des communautés.

Mai Châu, le choix du tourisme authentique

Les grands vainqueurs de cette édition, Nguyên Quôc Dat et Nguyên Huy Phuong, ont conquis le jury avec leur projet consacré à Mai Châu, une vallée paisible située dans la province de Hòa Binh. Leur présentation a mis en avant une forme de tourisme durable fondée sur la rencontre avec les habitants, le respect des traditions ethniques locales et la préservation de l’environnement naturel.

À l’annonce des résultats, Huy Phuong n’a pas caché son émotion. "Je suis très surpris, car je ne pensais pas obtenir ce résultat, a-t-il confié avec le sourire. Je suis très heureux".

Pour le jeune lauréat, au-delà du trophée, ce sont surtout les rencontres humaines qui resteront marquantes. Il évoque notamment les échanges avec de nombreux experts du secteur touristique, qui lui ont permis d’enrichir sa vision du métier et de renforcer ses compétences linguistiques.

À travers une approche simple mais profondément humaine, les deux étudiants ont montré que voyager ne signifie pas seulement visiter, mais aussi comprendre, partager et protéger. Leur projet a particulièrement séduit par sa sincérité et par la cohérence entre le message porté et les enjeux actuels du développement touristique.

Le français, un passeport vers l’avenir

Le concours bénéficie également du soutien de sponsors internationaux et d’agences touristiques, qui voient dans cette initiative un moyen concret de former de futurs professionnels du tourisme francophone, capables de représenter le Vietnam sur la scène internationale.

Pierre Du Ville, Délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, a salué la portée concrète de cette initiative dans la promotion de la langue française et l’orientation professionnelle des étudiants. Selon lui, "Aimer pour guider" illustre parfaitement la manière dont l’apprentissage du français peut ouvrir des perspectives d’emploi durables, notamment dans le secteur touristique.

Il a notamment souligné l’importance des agences de voyage partenaires, qui peuvent offrir de réelles opportunités professionnelles aux candidats après le concours. Pour lui, cette dimension professionnalisante constitue l’une des grandes forces de l’événement.

En tant que francophone, il a également rappelé qu’il existe une demande croissante de visiteurs souhaitant découvrir le Vietnam avec des guides parlant français. Or, le secteur fait encore face à une certaine pénurie de guides francophones, ce qui rend ce type de formation encore plus pertinent.

Au-delà des récompenses, cette finale a surtout confirmé que la nouvelle génération possède une réelle conscience des enjeux du tourisme durable. Avec leur regard neuf et leur passion sincère, ces jeunes candidats montrent qu’il est possible de promouvoir le Vietnam autrement : avec responsabilité, respect et amour du patrimoine.

Plus qu’un simple concours de prise de parole en français, cet événement est devenu au fil des années un véritable espace de rencontre entre la jeunesse francophone vietnamienne, les professionnels du tourisme et les acteurs engagés dans la valorisation du patrimoine national.

Texte et photos : Mai Quynh/CVN







