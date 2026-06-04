Job Fair 2026 : Carrefours d’opportunités et dynamisme international

Organisé le 30 mai à Hanoï, le Forum Carrière & Innovation (Job Fair) 2026 a rassemblé 400 étudiants et une quinzaine d'entreprises. Entre hautes technologies et plurilinguisme, cet événement phare renforce le lien vital entre formation d’excellence et besoins d'un marché vietnamien en pleine mutation.

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Photo : Hông Anh/CVN

Organisé sous l'égide de la Chambre de Commerce et d'Industrie France Vietnam (CCIFV), de l'Ambassade de France, de France Alumni et de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le Forum Carrière & Innovation 2026 s'est imposé comme le point de rencontre incontournable des élites plurilingues de la capitale.

Près de 400 étudiants issus d'une vingtaine d'universités hanoïennes ont pu échanger directement avec des multinationales de premier plan. Des Career Talks animés par des alumni, des stands d'entreprises, parmi lesquelles Artelia, Apave, Socotec, Safran, GreenYellow ou encore DXL, et un environnement plurilingue (vietnamien, français, anglais) ont fait de cet événement un véritable carrefour entre mondes académique et professionnel.

Ce salon de l’emploi ne s’est pas contenté de mettre en relation recruteurs et candidats. Il s’est inscrit dans une vision stratégique plus large : celle de "l'année de l'innovation", une initiative lancée par le président français Emmanuel Macron lors de sa visite d'État au Vietnam il y a un an.

L’innovation au cœur du continuum formation-emploi

Denis Fourmeau, attaché de coopération scientifique et universitaire à l’ambassade de France, souligne l’importance de cette thématique : "On a souhaité placer ce forum sous le signe de l'année de l'innovation pour accompagner toute cette dynamique mise en place par les autorités vietnamiennes". Selon lui, l’événement incarne un véritable "continuum formation-emploi", où les anciens étudiants (alumni) servent de modèles inspirants pour les nouvelles générations.

Photo : BTC/CVN

Le représentant de l'ambassade de France s'est dit également très confiant quant au potentiel de la jeunesse locale : "Les étudiants vietnamiens sont déjà extrêmement bien préparés. Ils ont notamment des résultats brillants dans toutes les matières liées à l'innovation et au numérique". Pour soutenir ce continuum formation-emploi, la France mise sur l'excellence académique à travers des campus conjoints comme l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) ou le programme d'ingénieurs PFIEV, et a annoncé le doublement de ses espaces Campus France (désormais étendus à Huê et Dà Nang).

De son côté, Nicolas Mainetti, directeur régional de l’AUF, souligne que le pays est "très en pointe au niveau de la formation des ressources humaines" grâce à ses universités d’excellence. Il insiste sur le fait que le forum aide à "développer l’employabilité auprès des jeunesses" en les connectant aux besoins réels des entreprises. Il a également salué les efforts du gouvernement vietnamien (résolutions 57, 59 et 71) visant à former des élites internationales, matérialisés par des initiatives de recherche appliquée comme le projet Erasmus+ ACCESS, déployé par l’AUF pour accélérer la transition numérique des universités.

Photos : BTC/CVN

Des secteurs de pointe en quête de talents hybrides

Parmi la quinzaine d'exposants, des géants de l'industrie et des services tels qu’Artelia, Apave, Safran ou encore GreenYellow ont affiché des besoins de recrutement ambitieux. Les secteurs de l'ingénierie, de la transition énergétique et du numérique dominent largement le panorama. Sophie Mermaz, responsable de la CCIFV à Hanoï, observe une "forte croissance" de la demande, notamment pour des ingénieurs experts en digital, en développement de logiciels ou en infrastructures.

Cependant, au-delà du diplôme technique, c'est la personnalité du candidat qui fait pencher la balance. "Il y a une grande importance accordée à ce qu'on appelle les soft skills : cet esprit d'initiative, de créativité et d'adaptabilité", explique Mme Mermaz. Pour les entreprises françaises, le français reste un atout majeur, souvent décrit comme "la cerise sur le gâteau". Nicolas Mainetti rappelle d'ailleurs que maîtriser la langue de Molière, c'est "avoir accès à un marché de l'emploi qui est mondial", couvrant 90 pays sur 5 continents. "Qu'est-ce qui va distinguer un étudiant sur le marché du travail ? C'est une langue supplémentaire, une langue distinctive, et le français peut être cette langue. C'est une corde de plus à notre arc", a-t-il insisté pour souligner l’atout concurrentiel du plurilinguisme.

Photos : BTC/CVN

Nguyên Bich Hang, directrice des ressources humaines chez Apave Vietnam, une entreprise implantée depuis 30 ans dans le pays, partage cette vision exigeante. Elle privilégie les candidats "ayant un esprit de progrès et prêts à apprendre selon les politiques de l'entreprise". Mme Bich Hang note d'ailleurs un changement de stratégie chez Apave : pour pallier le manque de "certificats professionnels" chez les jeunes diplômés, un obstacle juridique majeur dans le secteur de la construction, la société envisage désormais de recruter des étudiants dès la fin de leur cursus pour les former en tant qu’assistants ingénieurs et les aider à obtenir leurs accréditations.

Un carrefour d'ambitions locales et internationales

Dans les allées du forum, l'espoir et l'ambition sont palpables. Dô Minh Hoàng, étudiant en première année de biotechnologie à l'USTH, est venu pour "chercher une orientation" pour sa carrière. Bien que son profil soit très spécialisé, il a trouvé des recruteurs "très ouverts" qui l'ont aidé à comprendre les compétences requises pour de futurs stages. De son côté, Vu Quang Thành, étudiant en communication à l’Université de Hanoï et à la recherche d’un poste alliant marketing et intelligence artificielle, voit l’événement comme un "pont efficace reliant les entreprises et les jeunes diplômés".

Photo : Hông Anh/CVN

Une tendance marquante de cette édition 2026 est l'attractivité croissante du marché vietnamien pour les talents expatriés. Max Duvelleroy, étudiant d’échange français à l’Université de commerce, a fait le choix audacieux de chercher son premier emploi à Hanoï plutôt qu’en France : "Je préfère ma vie ici... Je trouve les gens plus gentils et j'aimerais potentiellement construire mon avenir professionnel ici". Sophie Mermaz confirme ce phénomène : de plus en plus d'Européens sont attirés par la "montée en puissance" et le dynamisme économique du pays.

Alors que le rideau tombe sur cette édition hanoïenne, les regards se tournent déjà vers le sud. Le succès du Forum Carrière & Innovation 2026 promet une session tout aussi riche le 1er octobre prochain à Hô Chi Minh-Ville. Le message est clair : dans un Vietnam en pleine accélération numérique, le mariage entre expertise technique et culture francophone est plus que jamais le passeport pour une carrière d'exception.

Hông Anh/CVN