Soutenir la francophonie, c’est ouvrir des perspectives concrètes aux jeunes Vietnamiens

À l'occasion du Forum de l’éducation francophone tenu les 28 et 29 mai à Quy Nhon, Pierre Du Ville, Délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, a accordé une interview au Courrier du Vietnam. Il a évoqué le rôle de la Délégation dans le renforcement de la coopération francophone, ainsi que les enjeux liés au développement de l’enseignement du français et à son articulation avec les perspectives éducatives et professionnelles des jeunes au Vietnam et dans la région.

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En tant que partenaire du Forum de l’éducation francophone, quelle place la Délégation générale Wallonie-Bruxelles occupe-t-elle dans l’architecture de coopération qui réunit les institutions vietnamiennes et francophones à Quy Nhon ?

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles assume actuellement la présidence du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) au Vietnam et, à ce titre, elle coordonne et participe à toutes les activités en lien direct avec la francophonie au Vietnam. Nous avons ainsi assisté au processus de préparation de ce forum qui a été lancé il y a un plus d’un an.

Comment ce forum s’inscrit-il dans les priorités stratégiques de la Délégation, notamment en matière de promotion du français et de renforcement des systèmes éducatifs francophones au Vietnam ?

Ce forum s’inscrit parfaitement dans les priorités de notre délégation qui met en œuvre des projets de coopération avec les autorités vietnamiennes depuis plus de 30 ans. Dans le cadre de notre programme de coopération le plus récent et qui couvre la période 2025-2027, nous avons un axe stratégique consacré au soutien de l’apprentissage du français et de la francophonie au Vietnam. Grâce à ce forum, nous confirmons notre engagement de longue date en faveur de la langue française dans le pays.

Le forum met en avant le lien entre enseignement du français et insertion professionnelle. Comment la Délégation Wallonie-Bruxelles contribue-t-elle concrètement à renforcer cette articulation sur le terrain ?

Nous avons actuellement 17 projets de coopération qui visent tous le renforcement des capacités des bénéficiaires dans de nombreuses filières très prometteuses en termes d’emploi d’avenir notamment dans les domaines de la santé, de la logistique portuaire, de l’agriculture durable et de la culture.

Nous soutenons aussi des événements mettant à l’honneur des formations à des métiers où le français représente un atout certain, je pense ici au récent concours "Aimer pour guider" organisé par l’Université des langues et d’études internationales (ULIS), avec des acteurs professionnels du secteur, qui offre aux lauréats un accès direct à un emploi.

En tant qu’acteur engagé dans les projets éducatifs et scientifiques francophones, comment la Délégation accompagne-t-elle les universités vietnamiennes dans le développement de centres de recherche et de formation francophones ?

Nous servons d’interface entre les universités belges et vietnamiennes. Nous les mettons en réseau, leur ouvrons des portes, à charge ensuite pour elles de s’accorder sur les sujets et les projets à mettre en œuvre en commun.

Photo : Mai Quynh/CVN

Le Forum de l’éducation francophone a réuni plusieurs partenaires internationaux majeurs de la francophonie. Quel rôle la Délégation joue-t-elle dans la coordination et la synergie entre ces différents acteurs ?

Dès le début, nous avons apporté un soutien enthousiaste à cette action, initiée à l’origine par l’ambassade de France dans la foulée du Sommet de Villers-Cotterêts.

Nous avons ensuite soutenu toute la préparation en coordination étroite avec les membres du GADIF. Ce forum, son format et ses objectifs ont été discutés au sein du GADIF afin de nous assurer du soutien total de tous les membres.

Dans quelle mesure les conclusions de ce rendez-vous pourront-elles nourrir ou renforcer les programmes de coopération portés par la Délégation dans les domaines de l’éducation, de la culture et du développement des compétences ?

Ce forum a pour objectif de démontrer la pertinence de continuer à soutenir la filière francophone au sein des systèmes éducatifs, et ce le plus en amont possible dans l’intérêt des jeunes. Dans la foulée, il vise à renforcer les actions entreprises ou à venir de l’ensemble des participants, qu’ils soient acteurs institutionnels ou experts de terrain.

Pour la Délégation, le Forum de l’éducation francophone doit servir d’indicateur en vue de fixer les priorités futures de nos programmes de coopération entre Wallonie-Bruxelles et le Vietnam.

Propos recueillis par Thanh Tuê/CVN