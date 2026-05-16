Hanoï : la langue française s’écrit au Temple de la Littérature

Près de 120 élèves vietnamiens ont rivalisé de plume ce samedi 16 mai au Temple de la Littérature de Hanoï, lors d'une grande dictée francophone qui s'inscrit dans une dynamique nationale réunissant près de 1.000 participants à travers le pays. Un événement d'exception célébrant la langue française en présence de l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet.

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Il fallait voir ces jeunes visages penchés sur leurs feuilles, stylo en main, tendant l'oreille à la voix de l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Ce samedi matin, les cours pavées du Temple de la Littérature, première université du Vietnam et haut lieu du savoir depuis le XIe siècle, ont résonné d'une langue bien particulière : le français. L'occasion était la grande dictée francophone organisée par Culture et Espace Francophones, en partenariat avec l'Institut français du Vietnam et TV5MONDE Asie.

Revêtu d'un áo dài, le diplomate français a lui-même lu les textes à dicter aux élèves, un geste symbolique fort, salué avec enthousiasme par les jeunes participants. Au total, 120 élèves issus d'établissements labellisés France Éducation de Hanoï ont pris part à cette session de la capitale, tandis que l'événement se déployait également dans les provinces au Centre et au Sud, précisément à Hô Chi Minh-Ville, Huê, Dà Nang et Cân Tho.

Une langue, un héritage, un avenir

Pour l'ambassadeur Brochet, la tenue de cette dictée dans l'enceinte du Temple de la Littérature n'est pas anodine. "Nous sommes très reconnaissants au Temple de la Littérature de nous accueillir aujourd'hui dans ce très haut lieu de la culture et de l'éducation vietnamienne pour organiser pour la première fois sous cette forme cette grande dictée", a-t-il déclaré.

Au-delà du symbole, c'est la vitalité du français au Vietnam que cet événement entend célébrer. "La langue française fait partie de l'histoire du Vietnam, de notre histoire partagée. Le Vietnam est un État membre fondateur de l'Organisation internationale de la Francophonie", a rappelé le diplomate. Et d'ajouter : "Pour les jeunes vietnamiens, la langue française, ce n'est pas simplement une belle langue, une langue de culture, c'est une langue utile, qui doit leur permettre notamment de faire des études supérieures au Vietnam ou en France pour avoir les meilleurs diplômes possibles".

Un argument de poids, alors que les familles vietnamiennes sont de plus en plus nombreuses à miser sur le plurilinguisme. "Les jeunes vietnamiens et leurs familles comprennent de plus en plus que les enfants ont besoin d'être plurilingues, pas seulement de connaître la langue anglaise. Parmi les autres langues, le français offre beaucoup d'intérêt : il permet d'accéder à des formations de très haut niveau, en France bien sûr, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Canada - des formations très accessibles financièrement", a insisté M. Brochet.

Une coopération franco-vietnamienne en plein essor

Derrière ce concours se dessine une politique éducative bilatérale ambitieuse. L'ambassade de France soutient activement le développement du réseau LabelFrancEducation au Vietnam, un label décerné par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). "Nous avons aujourd'hui 32 établissements labellisés France Éducation au Vietnam. Dix-sept autres sont candidats à la labellisation. Ce réseau est aujourd'hui le plus important en Asie et l'un des plus importants dans le monde", s'est félicité le diplomate.

Cette dynamique s'inscrit dans un cadre politique fort. Lors de la visite du secrétaire général Tô Lâm en France en octobre 2024, un accord de coopération éducative a été signé. En mai 2025, le président français Macron, en visite à Hanoï, avait également réaffirmé l'importance de l'éducation francophone. Prochaine étape : un forum de l'éducation francophone réunira les deux ministères de l'Éducation à Quy Nhon les 28 et 29 mai, en amont du Sommet de la Francophonie prévu à Phnom Penh en novembre prochain.

"Nous voulons montrer que la francophonie au Vietnam est une francophonie très vivante, très dynamique, et que le Vietnam fait pleinement partie du monde francophone", a conclu M. Brochet.

"Je suis très fier d'avoir pu participer ici"

Au sortir de l'épreuve, les élèves rayonnaient, mélange de fierté, de soulagement et d'enthousiasme communicatif. Lê Thành Nam, élève au collège Lê Quy Dôn, faisait partie des dix représentants de son établissement sélectionnés pour le concours. "Aujourd'hui, c'est l'ambassadeur en personne qui nous a lu la dictée, c'est un grand honneur", a-t-il confié. "Et je suis très fier d'avoir pu participer ici, au Temple de la Littérature, la première université du Vietnam".

Ngô Quỳnh Anh, élève en 4e au collège Giang Vo, a abordé l'épreuve avec une sérénité remarquable, et pour cause : elle apprend le français depuis le CP. "Ça fait maintenant huit ans que j'étudie cette langue. Le thème de cette année portait sur les habitudes de lecture des Français, un sujet accessible et enrichissant. Je pense avoir obtenu au moins 90%", a-t-elle dit avec un sourire confiant. Et d'ajouter, avec une pointe de rêve dans les yeux : "J'aime beaucoup la culture française. Mon rêve, c'est de pouvoir un jour mettre les pieds en France".

Même enthousiasme chez Lê Duong Binh, du collège Nguyên Truong Tô, qui confessait une légère appréhension avant de prendre sa plume. "J'avais un peu peur en apprenant que c'était l'ambassadeur qui allait lire. Mais il lisait très clairement, et le texte sur un personnage passionné de livres m'a beaucoup plu". Pour ce jeune "féru de littérature", le concours a une valeur pédagogique indéniable : "Écouter un locuteur natif, c'est excellent pour l'oreille. Ça améliore vraiment la compréhension orale". Il conclut avec une pointe d'humour : "L'ambassadeur est très jovial mais aussi très poli, typiquement français !".

Une dictée, un temple, cent vingt jeunes plumes : l'événement de ce 16 mai aura rappelé, avec éclat, que la langue française continue de tracer son sillon au cœur du Vietnam.

Texte et photos : Hông Anh/CVN