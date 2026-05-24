L’Espérance triomphe au concours "Ici, on s’exprime 2026"

Le concours "Ici, on s’exprime 2026", organisé par le Club francophone de l’Université de médecine de Hanoï, a opposé treize équipes de sept universités sur le thème "La boîte de Pandore". L’équipe L’Espérance (Université de médecine de Hanoï) remporte le 1 er Prix et le prix du Public, saluée pour son éloquence.

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Photo : Thuy Hà - CF/CVN

La finale du concours "Ici, on s’exprime 2026", tenue le 23 mai à l’Université de médecine de Hanoï (UMH), a réuni les quatre meilleures équipes pour des débats vifs et exigeants, témoignant d’une francophonie dynamique au sein des universités de médecine et de pharmacie. Sur le thème "La boîte de Pandore", treize équipes issues de sept universités du pays ont confronté les enjeux éthiques, sociaux et technologiques de la médecine moderne.

Lancé en 2015 à l’échelle interne, "Ici, on s’exprime" est devenu, édition après édition, une plateforme reconnue pour encourager l’usage du français dans les activités académiques et professionnelles. Organisé tous les deux ans par le Club francophone de l’UMH, affilié à l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le concours vise à développer les compétences non techniques des futurs professionnels de santé : éloquence, esprit critique, capacité d’argumentation et conscience éthique.

L’édition 2026 marque un tournant : pour la première fois, la scène du concours s’est ouverte aux étudiants des universités de médecine et de pharmacie de tout le pays. Parmi les institutions représentées figuraient l’Université de médecine et de pharmacie de Hai Phong, l’Académie de médecine traditionnelle du Vietnam, l’Université Phenikaa, la Faculté de médecine et de pharmacie - Université nationale de Hanoï, l'Université de médecine et de pharmacie de Huê et l'Université de médecine et de pharmacie de Thai Nguyên. Treize équipes au total ont participé, témoignant d’un intérêt accru et d’une montée en puissance qualitative.

Ouvrir la boîte

Photo : Thuy Hà/CVN

Cette année, le choix du thème - "La boîte de Pandore" - a invité les candidats à explorer les deux faces de l’innovation : promesses et risques. L’intelligence artificielle, la transformation numérique, l’édition génétique, les nouvelles frontières de la recherche biomédicale - autant de défis qui appellent des réponses éthiques et sociétales. Le format du concours a permis de confronter ces idées dans des duels jugés selon un protocole strict : exposé initial, développement argumenté, réfutation directe et synthèse. Ce schéma, exigeant, obligeait les équipes à maîtriser à la fois les connaissances scientifiques et les implications humaines et sociales de leurs prises de position.

L'après‑midi de la finale a offert un spectacle intellectuel : tirage au sort des duels, alternance de rôles Pour/Contre, remarquables prestations oratoires, interventions du public et notation serrée par un jury d’experts. Le Professeur associé, Docteur Lê Dinh Tùng, vice-recteur de l’UMH et chef du Département de physiologie, a ouvert la cérémonie en soulignant l’importance de ce type d’initiative :

"Nous espérons qu’avec la participation active des étudiants, nous pourrons élever l’enseignement et l’apprentissage du français, et former les talents de demain pour la médecine vietnamienne".

Il a insisté sur le double objectif du concours : promouvoir la langue française et renforcer l’esprit critique des futurs professionnels de santé face aux transformations internationales de la médecine.

Un jury et un public exigeants ont récompensé la pertinence des arguments, la rigueur scientifique et la capacité des candidats à inscrire leurs propos dans un contexte social. Les confrontations ont porté sur des sujets concrets - notamment le don d’organes - où les équipes ont montré une capacité à mêler savoir médical, déontologie et réalités culturelles vietnamiennes.

Photo : CF/CVN

Les lauréats et leurs réactions

L’équipe L’Espérance - composée de Trân Duy Tiên, Nguyên Thi Phuong Huyên et Nguyên Huu Hoàn, tous en troisième année de médecine - a remporté le premier prix. Leur prestation a séduit par la cohérence du discours et la force de la synthèse. En sus du premier prix, L’Espérance a également remporté le prix du Public, destiné à l’équipe ayant suscité le plus d’interactions au cours de la phase de communication.

Le deuxième prix est revenu à Su Hô Manh Liêt (Université de médecine et de pharmacie de Hai Phong). Le troisième prix a été partagé ex æquo entre Errabimus (Université de médecine de Hanoï) et Huérêka (Université de médecine et de pharmacie de Huê). Les équipes finalistes ont, chacune à leur manière, fait preuve d’inventivité, d’éloquence et d’une véritable maîtrise des enjeux contemporains de la santé.

Parmi les témoignages, plusieurs captent l’esprit de l’événement : un représentant de l’équipe Huérêka décrit le concours comme "une opportunité unique de rencontrer d’autres étudiants médicaux qui partagent la passion du français et d’échanger sur nos pratiques". Les membres de Su Hô Manh Liêt ont évoqué leurs émotions - stress, gratitude, fierté - et remercié professeurs et soutiens institutionnels. Un représentant d’Errabimus a qualifié le débat d’art, soulignant la dimension créative et intellectuelle de l’exercice. Les gagnants de L’Espérence ont, à leur tour, exprimé joie et fierté.

Photo : Thuy Hà/CVN

Des bénéfices pédagogiques et sociétaux

Au delà du palmarès, "Ici, on s’exprime" remplit une fonction pédagogique essentielle. Les étudiants y cultivent une double compétence : maîtrise de la langue française et aptitude à discuter de sujets transversaux - éthique, société, technologie - indispensables à la pratique médicale moderne. Le caractère bilingue et international de l’exercice prépare aussi les futurs médecins à coopérer au plan mondial, à lire la littérature scientifique en anglais et en français, et à dialoguer avec des partenaires étrangers.

Éric Soulier, conseiller de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de France au Vietnam, se dit impressionné par la qualité de l’expression orale en français et la capacité des étudiants à traiter des sujets complexes. "Ils allient connaissances médicales et réflexion sur les enjeux sociaux et éthiques propres au Vietnam face à la modernisation", souligne-t il, citant la question du don d’organes comme exemple révélateur. "J’ai été épaté par la qualité et la fluidité des débats. Au delà de la performance linguistique, ce qui m’a frappé, c’est la mobilisation et le plaisir évident des jeunes à participer à cet exercice exigeant".

Un outil de rayonnement culturel et professionnel

Le président du Club Francophone de l’UMH, Dang Gia Phong, rappele les objectifs du concours : "Créer une communauté médicale francophone plus large, plus connectée et plus engagée autour des grands enjeux de santé contemporains". En formant des cadres capables de débattre et d’argumenter en français, l’Université de médecine de Hanoï renforce ses liens internationaux et favorise la mobilité académique et la coopération scientifique.

Photo : CF/CVN

Le succès de l’édition 2026 montre aussi que la francophonie demeure un vecteur pertinent pour la formation médicale au Vietnam. Le français, langue de la diplomatie et d’une partie des sciences médicales historiques au pays, trouve ici une nouvelle jeunesse : pratique, vivante et tournée vers l’avenir. Le concours encourage par ailleurs les initiatives de communication créative - vidéos, campagnes sur les réseaux sociaux - qui prolongent le débat au-delà de la scène et mobilisent un public plus lauré.

Les organisateurs insistent enfin sur la portée humaine de l’événement : le concours contribue à forger des valeurs - responsabilité éthique, esprit critique, sens du dialogue - indispensables à la pratique clinique. Les débats sur des sujets tels que le don d’organes, l’usage de l’IA en médecine ou la confidentialité des données de santé invitent à penser la médecine non seulement comme une technique, mais comme une pratique ancrée dans des choix de société.

La finale 2026 d’ "Ici, On s'exprime" a confirmé la vitalité d’une francophonie jeune, engagée et intellectuellement ambitieuse au sein des facultés de médecine et de pharmacie du Viêt Nam. Entre compétences linguistiques, rigueur scientifique et sensibilité éthique, les étudiants ont démontré qu’ils peuvent, en français, penser les grands défis de la médecine contemporaine. L’édition 2026 restera comme une étape marquante : une "boîte de Pandore" ouverte avec rigueur, responsabilité et espoir.

Thuy Hà/CVN