L'Université des sciences et des technologies de Hanoï a accueilli l’événement "Alumni Day"

L’événement "Alumni Day" réunissait, vendredi 24 mai, autour du colloque "Femmes de sciences : face aux défis globaux" un vaste parterre de femmes scientifiques, vietnamiennes et françaises, qui ont partagé avec l'auditoire la richesse de leurs expériences, leurs parcours et leurs carrières.

L’événement "Alumni Day" est coorganisé par l'ambassade de France au Vietnam, Campus France, I'Institut français au Vietnam, France Alumni et I'Université des sciences et des technologies de Hanoï (USTH).

Dans l'auditorium de I'USTH, Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam, et le Professeur académicien Châu Van Minh, président de l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST) ont salué, chacun dans leur discours inaugural, l'importance des femmes dans les sciences, dont les travaux ont été souvent masqués par les hommes. Ils ont également qualifié les femmes de "remarquables" et ont chaleureusement encouragé les futures scientifiques à mener carrière, en s'inspirant des personnalités présentes, telles la Pr. agrégée-Dr. Nguyên Thi Kim Tiên, ex-ministre de la Santé, ; de la Dr Nguyên Thi Thu Hà, analyste de recherche - Banque mondiale à Hanoï ; de la Pr. agrégée-Dr. Nguyên Thi Diên, sociologue à l'Université nationale d'agriculture du Vietnam et responsable du GCRF One Health Poultry Research Center Vietnam ; Nguyên Ngoc Tuyêt Trinh, directrice générale adjointe de L'Oréal Vietnam ; de la la Pr. agrégée-Dr. Luong Chi Mai, Institut de la technologie informatique de la VAST ; de la Pr.-Dr. Dinh Thi Mai Thanh, rectrice de I'USTH ; de la Pr.-Dr. Ta Thi Hoài An, cheffe du Département de théorie des nombres, Institut de mathématiques de la VAST ou du Dr . Vu Câm Tu, océanographe, Professeure à l'USTH.

La Docteure Vu Thi Thu, directrice adjointe de la recherche, innovation et transfert de I'USTH, a parfaitement orchestré le déroulement de la conférence, qui a présenté également le témoignage d'une boursière France Excellence-la Dr . Nguyên Truc Phuong, promo 2023 - Université Paris Cité.

Après une table ronde "Femmes de sciences : rôle & valeur", la Pr.-Dr. Dinh Thi Mai Thanh, rectrice de I'USTH, a clôturé l’événement.

Texte et photo : USTH/CVN