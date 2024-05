La 9e Journée de l'emploi franco-vietnamien 2024 à Hô Chi Minh-Ville



Une vingtaine d'entreprises françaises se sont réunies le 25 mai au campus de l'Université d'économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville (UEF), proposant des centaines de postes à des candidats intéressés.

Ce salon de l'emploi, la 9e édition du genre, est organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Vietnam (CCIFV), en coopération avec l'Institut français du Vietnam (IFV) et France Allumni Vietnam. De nombreuses entreprises françaises figurent dans la liste des recruteurs. Parmi elles, Andros, Mazars, les Vergers du Mékong, Total Energies, Cap Gemini, Annam Group, Bouygues Construction.

Pour cette 9e édition, les entreprises recherchent notamment des candidats dans les domaines du commerce, de la distribution au détail, de la comptabilité et de l'audit, des communications et des médias, des technologies de l'information, de l'ingénierie, de la construction, des services, du tourisme, du transport et de la logistique.

La Journée de l'emploi franco-vietnamien permet de mettre en relation des candidats vietnamiens francophones et jeunes talents dans différents domaines avec des entreprises françaises basées au Vietnam, de donner des offres d'emploi, des consultations et de créer des ateliers sur la vocation professionnelle, le marché de l'emploi, le marketing, la manière de rédiger un CV.

L'occasion aussi pour les demandeurs d'emploi de profiter d’échanges et d’entretiens d’embauche directs avec des recruteurs et représentants des entreprises et groupes français.

Le même salon a eu lieu le 18 mai à Hanoï.

Texte et photos : Truong Giang/CVN