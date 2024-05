Appel aux éditeurs francophones pour le 23e Prix des cinq continents

>> Appel aux éditeurs francophones : 20e édition du Prix des cinq continents

>> Appel à candidatures



Le Prix des cinq continents de la Francophonie a été créé en 2001 par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Ce projet de tous les possibles se propose de mettre en lumière des talents littéraires reflétant la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents et de les promouvoir sur la scène littéraire internationale auprès d’un large public.

Cette année, le prix est décerné par un jury international composé de personnalités du monde littéraire, sur la base d’une sélection établie par des comités de lecture répartis au sein de l’espace francophone. Il se dote également d’une plateforme plus ergonomique et dynamique.

Les candidatures doivent être présentées par les éditeurs et concerner un texte narratif de fiction (roman, récit, recueil de nouvelles) écrit directement en langue française et publié entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, quelle que soit la nationalité et la maturité littéraire de son auteur.

Le prix jouit d’une belle dotation : le ou la lauréat-e recevra 15.000 €, tandis que 5.000 € seront remis à la mention spéciale.

Les inscriptions se font sur la plateforme : http://litteratures.francophonie.org et la réception des œuvres se fera jusqu’au 31 juillet, dernier délai.

Depuis 2001, le Prix des cinq continents de l’OIF a récompensé 22 lauréat(e)s et accordé dix mentions spéciales pour les œuvres d’écrivain(e)s provenant de 14 pays et territoires.

Texte et photos : OIF/CVN