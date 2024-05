Antoine, officier élève de l’armée française de l’air et de l’Espace qui réalise un stage à l’USTH

Antoine a 23 ans et est officier élève de l’armée française de l’air et de l’Espace. Il est arrivé il y a quelques semaines maintenant à Hanoï pour compléter son cursus d’Ingénieur.

>> Le double diplôme, excellent atout de l’USTH

>> Collaborations entre l’USTH, l’INP Bordeaux et son École nationale supérieure en performance industrielle et maintenance aéronautique

Photo: USTH/CVN

Vous êtes en formation à l’USTH dans le cadre de votre diplôme d’ingénieur de l’EAE, l'École de l'air et de l'espace (EAE), institution d'enseignement supérieur public spécialisée dans la formation d'ingénieurs et qui offre des programmes destinés à former les corps des officiers de l'air, des mécaniciens de l'air, et des officiers des bases de l'air. Pourquoi avoir choisi le Vietnam et l’USTH ?

Notre formation d’officier de l’armée de l’air et de l’espace débute par un diplôme d’ingénieur, afin de valider celui-ci, nous réalisons un stage de fin d’étude de 18 semaines pour le corps des officiers de l’air et 21 pour les autres corps. Ce stage permet ainsi de s’ouvrir sur le monde et de découvrir d’autres horizons. Pour ma part, je souhaitais réellement découvrir une nouvelle culture et c’est donc naturellement que je me suis tourné vers l’Asie du Sud Est. Après réflexion, j’ai choisi le Vietnam qui est un pays en plein essor et pour sa diversité que ce soit scientifique, culturelle et naturelle. L’USTH étant une université aux nombreux partenariats avec la France, elle semblait être "parfaite" pour réaliser mon stage, de plus située dans la capitale du pays, elle apporte un confort de vie non négligeable.

Quel a été votre parcours d’études ? Vous vous destinez à quel métier exactement (opérations aériennes, surveillance aérienne) ? Pourquoi ce choix ? Est-ce un rêve d’enfant ?

Mon parcours d’étude est en réalité le parcours classique. J’ai passé mon "bac S" science de l’ingénieur, chez moi en Moselle, puis j’ai rejoint l’école des pupilles de l’air à Grenoble qui est la classe préparatoire au sein du lycée militaire de l’Armée de l’Air et de l’Espace. N’ayant pas réussi le concours à la première tentative, j’ai passé 3 ans au sein de cette école. Ma persévérance a fini par payer car j’ai intégré l’École de l’Air et de l’Espace en aout 2021. Mon rêve d’enfant, qui murissait depuis que j’avais 10 ans, est devenu enfin réalité ! En effet, depuis tout petit je suis passionné d’aéronautique et je savais alors que je souhaitais en faire mon métier. Avec mes parents, on se déplaçait sur tous les meetings aériens où je pouvais de plus découvrir le monde militaire ; cela n’a fait qu’alimenter ma motivation pour devenir pilote militaire.

Mon rêve absolu serait de devenir pilote de chasse sur un rafale biplace ; le fait de travailler en équipe est très important pour moi. Cette formation offre un spectre de missions très large, comme la supériorité aérienne, la reconnaissance, ou encore la police du ciel.

Comment se préparer à une formation comme la vôtre ?

Pour se préparer à cette formation je dirais que le plus important est un travail sérieux et régulier que ce soit d’un point de vue académique ou sportif, car lors des concours nous passons également des épreuves sportives. Il faut toujours garder son rêve en tête et la détermination permettra ainsi de surmonter les nombreux obstacles qui se présenteront tout au long de la formation mais surtout lors de la préparation pour accéder à celle-ci.

Photo: USTH/CVN

Que pensez-vous que votre stage à l’international vous apportera, tant en termes d’employabilité, de crédibilité, de réseau, d’expériences personnelles… ? Et, est-ce que cette expérience à l’USTH vous aide à affirmer vos souhaits professionnels, vous rassure et permet d’avancer plus sereinement, professionnellement parlant ?

Je pense qu’un stage à l’international est très positif pour qui que ce soit, cela permet de découvrir d’autres aspects du monde du travail et des études. Mais surtout c’est une belle opportunité pour découvrir de nouvelles cultures qui ne peuvent qu’être enrichissantes. C’est aussi une chance de rencontrer de nombreuses personnes qui pourrons alors constituer un réseau solide à l’international. Cette expérience est très intéressante à mon goût car elle permet de sortir de sa zone de confort durant quelques mois et donc de progresser rapidement sur des domaines dont on n’a pas forcément l’habitude en France. Dans mon cas, je fais un parallèle entre mes futures missions à travers le monde, c’est un peu un avant-gout de ce qu’il m’attend mais d’une manière scientifique cette fois.

D’après votre expérience à l’Université Vietnam-France, quelles sont les qualités de l’USTH, ses atouts ?

L’USTH est une jeune université pleine de ressources qui accueille de nombreux étudiants vietnamiens mais aussi étrangers. On y trouve un panel de formations très varié, également de nombreux pôles de recherche, qui je pense, sont très importants pour le Vietnam. L’un de ses grands atouts est d’avoir une diversité d’intervenants très importante, nombre d’entre eux venant de France pour de courtes ou moyennes périodes et cela permet alors de rassembler de nombreuses connaissances. J’ai même eu l’occasion de rencontrer des Japonais dans le cadre de mon stage !.

Comment pourriez-vous donner envie aux plus jeunes que vous d’effectuer un échange international ?

Un échange à l’international est une expérience qui se présente peu de fois au cours de notre formation, c’est une chance qu’il faut saisir, elle ne peut qu’être bénéfique. Comme dit précédemment cela a de nombreux avantages professionnels et c’est réellement bénéfique socialement parlant ; nous avons notamment ici l’occasion de rencontrer des étudiants et des expatriés du monde entier, ce qui permet d’échanger intellectuellement et culturellement.

Pour être officier, il faut avoir de nombreuses qualités comme le sens de la discipline, l’esprit d'équipe, la rigueur, une très bonne condition physique, être efficace, disponible, mobile, etc. Qu’est-ce qui vous caractéristique le plus ? le moins ?

Il est vrai qu’un officier doit être polyvalent et avoir ces qualités, même s’il est impossible d’être parfait et donc d’avoir absolument toutes les qualités. Je pense que deux sont absolument essentielles : avoir l’esprit d’équipe et faire preuve d’humanité, car avant tout nous sommes une grande équipe et nous avons besoin des uns des autres pour mener à bien notre travail. Au cours de mon parcours, je pense avoir acquis la rigueur et la discipline nécessaires pour mon travail. Cependant, je dois encore travailler pour améliorer mon efficacité.

Photo : USTH/CVN

Que faites-vous sur votre temps libre, d’ailleurs avez-vous du temps libre ?

La formation est dense mais nous avons tout de même du temps libre, surtout le weekend. Je profite de ces moments pour faire du sport ou passer du temps avec des amis, et pratiquer mes passions : la moto, la chute libre ou encore le vol en avion de loisir dans des aéroclubs.

Racontez-nous une anecdote, un évènement, un fait surprenant ou amusant, ce qui vous plaît le plus depuis que vous êtes arrivés au Vietnam et plus particulièrement à l’USTH ?

Au-delà d’une unique anecdote je pense que c’est l’expérience de venir au Vietnam en elle-même qui est surprenante ; les cultures et les paysages sont tellement différents de chez nous que nous sommes surpris chaque jour par quelque chose. C’est réellement agréable de vivre ici car les Vietnamiens sont très accueillants ; par exemple il m’est arrivé de me promener dans les montagnes du nord et d’avoir été invité à déjeuner par un groupe complet de Vietnamiens, simplement pour me faire découvrir leurs habitudes et pour en apprendre plus sur leur culture. Finalement que ce soit à l’USTH ou n’importe où au Vietnam, il fait bon vivre et les rencontres sont très enrichissantes.

USTH/CVN