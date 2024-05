86e Prix Albert Londres : appel à candidatures

Le 86 e Prix Albert Londres, la plus prestigieuse récompense du journalisme francophone décernée au meilleur reportage écrit et audiovisuel de l'année, et le Prix Albert Londres du livre seront remis en novembre, a annoncé l'association dans son traditionnel appel à candidatures lundi 13 mai.

Photo : AFP/VNA/CVN

Créé en 1933 en hommage au journaliste français Albert Londres (1884-1932), père du grand reportage moderne, le prix récompense chaque année le meilleur reporter de presse écrite et, depuis 1985, le meilleur reporter audiovisuel. Depuis 2017 est décerné le prix du meilleur "livre d'enquête et de reportage", à l'exclusion des bandes dessinées et des livres de photos.

Les lauréats reçoivent chacun 5.000 euros.

Le prix sera remis en novembre, à une date et en un lieu qui seront annoncés ultérieurement et, comme chaque année, "seules les qualités d'écriture et de reportage seront appréciées". Une pré-sélection sera annoncée en septembre.

Pour y participer, les candidats doivent être francophones (donc pas nécessairement français), avoir moins de 41 ans (y compris tous les coauteurs) et remplir un dossier de candidature disponible en ligne sur le site www.prixalbertlondres.org avant le 14 juin.

Les articles, reportages ou livres doivent avoir été publiés, diffusés ou édités entre le 19 juin 2023 et le 13 juin 2024.

La carte de presse n'est pas obligatoire pour concourir au prix, ouvert à tous les genres de presse (économique, politique, sportive, culturelle...). Les journalistes peuvent se présenter à titre individuel. Il n'est pas nécessaire d'être recommandé par un journal, un diffuseur, une société de production ou un éditeur.

Le jury est composé de lauréats du prix : Lise Blanchet, Hervé Brusini (président), Annick Cojean, François Hauter, Christian Hoche, Catherine Jentile, Jean-Xavier de Lestrade, Manon Loizeau, Alain Louyot, Jean-Paul Mari, Delphine Minoui (vice-présidente), Michel Moutot, Anne Poiret, Patrick de Saint-Exupéry, Frédéric Tonolli, Olivier Weber, ainsi que des lauréats 2023, Wilson Fache, Hélène Lam Trong et Nicolas Legendre.

