Hanoï : table ronde sur la francophonie

Qui parmi nous n’est pas fier d’être francophone et membre de la francophonie ? Celle-ci est bien plus qu'un simple ensemble de nations partageant une langue commune. Elle incarne des valeurs universelles telles que la diversité, la solidarité, la paix et le respect. Elle reflète notre héritage commun, notre histoire partagée et notre avenir collectif. C’est un espace où la diversité linguistique et culturelle s’épanouit, favorisant l’échange, la compréhension mutuelle et la coopération. Nous devons également prendre en compte les défis économiques, sociaux et environnementaux qui touchent nos sociétés. La Francophonie a un rôle essentiel à jouer dans la construction d’un monde plus juste, plus inclusif et plus durable. Elle mérite notre attention et notre engagement.

"C’est dans ce sens que l’Université de langues et d’études internationales - ULIS (relevant de l'Université nationale de Hanoï, Ndlr) s’engage dans la promotion de la langue et dans la valorisation des cultures francophones, via le module de Francophonie inscrit dans le programme de formation, ou diverses activités scientifiques, culturelles dédiées à la Francophonie, dont entre autres la fête +Couleurs culturelles+ que nous organisons annuellement", affirme Dàm Minh Thuy, doyenne du Département de français de l’ULIS.

Elle souligne : "La table ronde d’aujourd’hui, ayant pour thème +La francophonie : quelles définitions, quelles approches, quelles critiques ?+, témoigne également de notre détermination".

Faire de Francophonie un tremplin

Au cours de la séance de discussion, les participants ont écouté les interventions "Plus qu’une langue" de Dinh Hông Vân, enseignant à l’ULIS ; "La Francophonie : vue d’un universitaire chinois" de Youzhong Fang, enseignant à l’Université des études internationales de Pékin (Chine) ; "L’Université de la Polynésie française : un acteur engagé au service de la francophonie dans le Pacifique" de Nabila Gaertner-Mazouni, enseignante à l’Université de la Polynésie française ; et "La Francophonie au Vietnam : quelle utilité ?" de Dô Quynh Huong, enseignante à l’Université de Hanoï.

Le français est une langue de précision, douce, mélodieuse et romantique, informe Dinh Hông Vân. Il ajoute : "Le français, avec l’anglais, est la seule langue utilisée sur tous les continents. Il est la neuvième langue parlée dans le monde, derrière le chinois, l’anglais, l’indien, l’espagnol, le russe, l’arabe, le bengali et le portugais. Le français est la 2e langue d’information internationale et la 4e langue d’usage sur Internet, réunissant 180 millions d’utilisateurs".

De plus, les acteurs de la francophonie et les universitaires ont discuté des défis et des opportunités qui se présentent à la francophonie, ont échangé des points de vue pour enrichir la compréhension de la francophonie dans le sud-est asiatique, ont partagé des expériences et ont envisagé des actions concrètes pour faire de la Francophonie un tremplin pour les étudiants et pour les pays francophones.

Texte et photos : Quê Anh/CVN