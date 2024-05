La 3e décentralisation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou

La 3 e décentralisation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) au Vietnam se déroulera du 25 au 29 mai à Hanoï.

>> Décentralisation : le Festival panafricain du cinéma FESPACO présenté au Vietnam

La 3e décentralisation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) est organisée par l’ambassade du Maroc au Vietnam, la Représentation régionale pour l’Asie et le Pacifique (REPAP) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Institut français du Vietnam et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, à l’occasion de la Journée de l’Afrique, le 25 mai.

Cet évènement permet de promouvoir le rayonnement et l’excellence des industries culturelles francophones.

À noter que tous les cinq films sélectionnés ont été soutenus par l’OIF et ont obtenu bon nombre de prix lors de festivals prestigieux dans le monde.

Nous avons le plaisir de vous présenter la programmation de la 3e décentralisation du FESPACO au Vietnam, au Studio national du film documentaire et scientifique, au 465, rue Hoàng Hoa Thám, à Hanoï, à 19h30.

• Entrée libre dans la limite des places disponibles.

• Version originales sous-titrée en vietnamien et en français ou en anglais.

• BANDE-ANONCE DU FESTIVAL : https://youtu.be/mfQ3xdzcUew

REPAP/CVN