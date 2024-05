La francophonie pour dynamiser l’économie et le commerce mondiaux

>> Un nouvel élan pour la francophonie économique

>> Succès de la 1re Mission économique et commerciale de la Francophonie

>> MECA : plusieurs accords de coopération signés

En réponse au Cadre stratégique de la Francophonie 2023-2030 et à la Stratégie économique pour la Francophonie 2020-2025, l’OIF a mis en place un programme de missions économiques et commerciales à dimension multilatérale au bénéfice des entreprises de ses États et gouvernements membres. Ces Missions économiques et commerciales de la Francophonie (MECF) ont pour but de soutenir le développement international des sociétés francophones et de contribuer ainsi à la dynamisation des échanges économiques et commerciaux au sein de l’espace francophone.

À ce jour, quatre éditions complètes (prospection et concrétisation d’opportunités commer-ciales et d’investissement) ont été organisées en Asie du Sud-Est (Vietnam et Cambodge), en Afrique centrale (Gabon et Rwanda), au Moyen-Orient (Liban) et en Europe centrale et orientale (Roumanie) ; ainsi qu’une édition en format réduit (centrée uniquement sur la prospection) en Afrique du Nord (Égypte et Maroc).

En 2024, à la suite de la Mission en Europe centrale et orientale, tenue du 27 au 29 mars à Bucarest, en Roumanie, une nouvelle Mission en format intégral se tiendra du 11 au 13 juin en Amérique du Nord, à Montréal et à Québec (Canada).

Portes grandes ouvertes pour les investisseurs

Photo : VNA/CVN

Jusqu’à présent, ces MECF ont rassemblé près de 1.500 entreprises et acteurs économiques en provenance de 35 États et gouvernements membres, générant près de 3.000 rencontres d’affaires B2B (entreprises-entreprises) et abou-tissant à près d’une centaine d’accords d’affaires d’une valeur totale de plusieurs millions d’euros.

Dans le cadre de sa nouvelle programmation 2024-2027, l’OIF fait évoluer le modèle de ses Missions économiques dès 2025 afin d’obtenir des résultats plus significatifs et durables.

Dans cette optique, le présent appel à candidatures est lancé pour choisir le pays ou gouvernement membre qui accueillera la Mission économique et commerciale de la Francophonie prévue en juin 2025.

Les pays ou gouvernements candidats, qu’ils soient membres de plein droit, associés ou observateurs, sont invités à transmettre leur candidature à l’OIF au plus tard le 31 mai prochain.

OIF/CVN