L’humoriste belge Fanny Ruwet à Hanoï le 11 mai

Depuis 2017, la société Spotlime Ltd crée des bulles de rire pour les francophones d’Asie en proposant le meilleur des humoristes. Implantée dans les villes de Singapour, Bangkok et Hong Kong, Spotlime marque un tournant majeur en organisant son premier événement au Lycée Alexandre Yersin à Hanoï le 11 mai.

Spotlime a déjà fait tourner 10 humoristes dans cinq villes d’Asie et rassemblé plus de 10.000 spectateurs. La société propose des spectacles d’humour de grande qualité au cœur des villes les plus vibrantes d’Asie avec une programmation annuelle paritaire femmes-hommes. L’occasion pour la communauté francophone de se retrouver lors d’une soirée autour du rire et de références culturelles partagées.

L’humoriste belge Fanny Ruwet jouera son nouveau spectacle On disait qu’on faisait la fête à l’auditorium du Lycée Français Alexandre Yersin à 20h. L’événement est soutenu par l’Institut Français du Vietnam.

Après un premier show, un roman, un court-métrage, plusieurs podcasts (Les Gens Qui Doutent) et quatre ans de chroniques sur France Inter, Fanny Ruwet revient avec un nouveau spectacle plein de promesses.

Fanny Ruwet continuera ensuite sa tournée asiatique et se produira également à Bangkok le 15 mai, Hong Kong le 16 mai et Singapour le 18 mai.

À propos de Fanny Ruwet

Fanny Ruwet est une chroniqueuse, podcasteuse et humoriste belge. Après des études de communication, elle débute à la radio et comme podcasteuse. Elle tient une chronique humoristique dans l'émission La Bande originale présentée par Nagui. Elle se produit également sur scène comme humoriste à l'international, notamment avec son premier spectacle Bon anniversaire Jean.

Encore étudiante, elle lance en 2014 un webzine musical, La Vague Parallèle et commence sa carrière à la radio en tant que chroniqueuse sur Pure et animatrice de l'émission Mes années 2000 en 2015, puis de l'émission Radar en 2016. Elle anime également pendant plusieurs saisons la matinale "Lazy Factory" du dimanche matin sur Pure. En 2017, elle travaille comme attachée de presse pour des groupes de musique et des humoristes. Parallèlement, elle crée en septembre le studio de podcast J'aime Bien Quand Tu Parles, premier réseau de podcast belge en français, avec lequel elle produit notamment ses propres podcasts Cuistax et Les gens qui doutent. Elle est également réalisatrice du podcast Bisexualités, produit par la RTBF et publié en octobre 2019.

À partir de novembre 2019, elle assure une chronique humoristique hebdomadaire dans l'émission La Bande originale présentée par Nagui, sur France Inter, intitulée La drôle d'humeur de Fanny Ruwet. On disait qu’on faisait la fête est son deuxième spectacle.

Découvrez un passage emblématique de Fanny Ruwet au Montreux Comedy Festival : https://youtu.be/xL3cfN5BLX4

Informations billetterie

Date : 11 mai 2024 à 20h

Tarifs :

• 25 USD en prévente

• 29 USD en billet standard

Adresse : Auditorium du Lycée Alexandre Yersin, 44 Phố Gia Thượng, Gia Thượng, Hà Nội

Lien vers la billetterie: https://fannyruwethan.eventbrite.hk/

Spectacle en placement libre.

SPOTLIME Limited Crée en 2017 par Laetitia Falessi, Spotlime propose du stand-up francophone là où on ne parle pas français. La société a produit les tournées asiatiques de Candiie, Paul Taylor, Caroline Vigneaux, Félix Dhjan, Karim Duval, Gad Elmaleh (en partenariat avec Live Nation Asia) Timothée Poissonnet, Bun Hay Mean, Tania Dutel et Doully. Elle perpétue ainsi sa mission d’apporter des bulles de rire aux francophones d’Asie.

Spotlime/CVN