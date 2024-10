L’Union des femmes vietnamiennes signe un accord de coopération avec Saint-Pétersbourg (Russie)

Photo : VNA/CVN

Evgheni Grigoriev a salué l'élargissement de la coopération avec l'Union des femmes vietnamiennes, le premier projet convenu par les deux parties étant l'organisation d'une exposition sur le rôle des femmes dans le mouvement de libération nationale. Après une période de suspension due à l'épidémie, Saint-Pétersbourg espère que le projet continuerait à être mis en œuvre, a déclaré le président du Comité des Relations Extérieures de la ville russe.

Selon l’accord de coopération signé, les deux parties échangeront des informations et des expériences sur la défense des droits et intérêts légitimes des femmes, ainsi que sur le développement durable. Elles échangeront des délégations, se coordonneront pour organiser des forums, conférences, séminaires, discussions, foires, expositions dans les domaines d'intérêt mutuel, ou participer à de tels événements, notamment ceux concernant l'intégration du genre dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, les femmes et la gestion, la diplomatie, les applications numériques, le développement économique vert, la protection de l'environnement, la réponse au changement climatique...

VNA/CVN