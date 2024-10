Détermination du Vietnam de protéger et promouvoir les droits de l'homme

Cette adoption a marqué l'achèvement du quatrième cycle d'examen concernant la protection et la promotion des droits de l'homme au Vietnam et a ouvert la voie à la prochaine phase de mise en œuvre des recommandations, a souligné le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt, lors d’une interview accordée à la presse sur les résultats du quatrième cycle de l'EPU pour le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a informé le CDH de la décision du Vietnam d'accepter 271 des 320 recommandations formulées par les pays lors de la session de dialogue de mai 2024 sur son rapport national, atteignant un taux d'acceptation de 84,7%, le plus élevé des quatre cycles de l'EPU.

Le Vietnam a réaffirmé son engagement à protéger et promouvoir les droits de l'homme, ainsi que son respect du mécanisme de l'EPU et du CDH. Cette position a été élaborée à travers un examen attentif des recommandations, avec la pleine participation des organes concernées, a-t-il déclaré.

La majorité des commentaires des délégués ont hautement apprécié les efforts du Vietnam et la participation de la délégation vietnamienne aux séances d’échanges et dialogues ouverts et francs, contenant de nombreuses informations utiles, aidant la communauté internationale à mieux comprendre la situation au Vietnam.

A cette occasion, le Vietnam a également mis à jour les informations sur les nouveaux développements depuis la session de dialogue de mai dernier dans des domaines tels que la construction et le perfectionnement des institutions juridiques, continuant à garantir les bases fondamentales du développement socio-économique pour mieux garantir les droits de l'homme dans le pays.

Dans le même temps, la délégation vietnamienne a rapidement réfuté les fausses allégations et l'utilisation d'informations non vérifiées montrant des préjugés sur le Vietnam dans les déclarations de quelques organisations non gouvernementales lors de la session. Le Vietnam crée toujours un environnement favorable pour que les citoyens puissent contribuer au développement des politiques juridiques, a souligné Do Hung Viet, affirmant que la mise en œuvre des droits de l'homme doit également être fondée sur l'État de droit, le respect des droits et des intérêts des individus et des communautés, pour la stabilité et la prospérité de l'ensemble du pays.

Il a également souligné la détermination à ne pas tolérer les actions qui profitent de la liberté et de la démocratie pour créer de l'instabilité.

Dans sa mise à jour au CDH sur la protection et la promotion des droits de l'homme, Do Hung Hung a souligné les efforts continus du Vietnam pour renforcer les cadres juridiques pertinents en promulguant et en modifiant plusieurs lois clés liées aux droits de l'homme et aux droits civils. Des progrès significatifs ont également été réalisés en matière d'égalité des sexes, d'autonomisation des femmes et de protection des groupes vulnérables.

De nombreux pays ont encouragé le Vietnam à continuer de tirer parti de ses expériences et de ses meilleures pratiques dans la mise en œuvre des recommandations de l’EPU.

Au cours de ce quatrième cycle, le ministère des Affaires étrangères continuera à se coordonner avec les ministères et les secteurs pour élaborer un plan directeur de mise en œuvre des 271 recommandations approuvées.

Dans ce processus, le Vietnam continuera de coopérer avec les Nations Unies, ses partenaires internationaux et les pays amis pour disposer de davantage de ressources afin de mieux mettre en œuvre ces recommandations, a souligné le vice-ministre Do Hung Viet.



VNA/CVN